CSK vs KKR, TATA IPL 2025 25th Match Toss Winner Prediction: चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, TATA IPL 2025 25th Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 25वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में सीएसके की अगुवाई एक बार फिर एमएस धोनी (MS Dhoni) करते नजर आएंगे. जबकि, केकेआर की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के कंधों पर हैं. इस सीजन में दोनों टीमों का प्रदर्शन अबतक कुछ खास नहीं रहा है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. CSK vs KKR Last 5 Matches Dream 11 Fantasy Points: पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के इन खिलाड़ियों ने बरपाया कहर, कमाए सबसे ज्यादा ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट्स; इनपर खेल सकते हैं दाव

इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अबतक कुल पांच मुकाबले खेले हैं. इस दौरान सीएसके को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, चार मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अबतक पांच मैच खेले हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स को दो मैच में जीत और तीन में हार मिली है. ये मुकाबला एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा. सीएसके के नियमित कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोट के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं.

हेड टू हेड रेकॉर्ड (CSK vs KKR Head To Head Record In IPL)

आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अबतक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पड़ला भारी रहा हैं. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, कोलकाता नाइट राइडर्स को महज 10 मैच में जीत नसीब हुई हैं. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इस सीजन दोनों टीम की यह पहली भिड़ंत है. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला खेला गया था. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थीं. इस मुकाबले को जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आकंड़ें सुधारना चाहेगी.

टॉस का महत्व

चेन्नई की पिच लाल मिट्‌टी से बनी है जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है. हालांकि, शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है. इस पिच की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है जो मैच आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है. ऐसे में इस मैदान पर बड़े स्कोर के मुकाबले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. अब तक इस सीजन खेले गए दोनों मुकाबले में 200 का स्कोर नहीं बन पाया है.टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 55% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

चेन्नई और कोलकाता में कौन होगा टॉस का बॉस? (CSK vs KKR Toss Winner Prediction)

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए पिछले दस मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सात टॉस जीते हैं जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल चार टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर

चेन्नई सुपर किंग्स: रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, विजय शंकर, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), आर अश्विन, नूर अहमद, मथीशा पथिराना, खलील अहमद, मुकेश चौधरी/अंशुल कंबोज.

कोलकाता नाइट राइडर्स: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मोइन अली/स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा.