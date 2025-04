CSK vs DC, TATA IPL 2025 17th Match Toss Winner Prediction: चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Chennai Super Kings Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team, IPL 2025 17th Match Toss Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 17वां मुकाबला आज यानी पांच अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम (CSK) बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम (DC) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े तीन बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikawad) कर रहे हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान अक्षर पटेल (Axar Patel) के कंधों पर हैं. MS Dhoni Likely To Lead CSK Again: एमएस धोनी दोबारा संभालेंगे CSK की कमान! दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कर सकते हैं वापसी

इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टीम 20 ओवर में 146 रन ही बना पाई थी. वहीं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स 183 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थीं. ऐसे में बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी. दूसरी तरफ, पहले दो मैच में मिली जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. ऐसे में वह अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव नहीं करना चाहेंगे. केएल राहुल की वापसी से टीम की बल्लेबाजी मजबूत नजर आ रही है. गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार अच्छा कर रहे हैं.

इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने दोनों मुकाबलों ने जीत दर्ज की है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को एक में जीत और दो मुकाबलों में शिकस्त मिली है. पॉइंट्स टेबल में फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स की टीम दूसरे पायदान पर हैं. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स आठवें नंबर पर मौजूद है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (CSK vs DC Head To Head)

इस सीजन दोनों टीम के बीच यह पहली भिड़ंत होगी. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमें महज एक मैच में आमने -सामने थी और उस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 20 रन से जीत मिली थी. आईपीएल 2023 में दोनों टीमों के बीच दो बार भिड़ंत हुई थी जिसे चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था. दिल्ली कैपिटल्स इस बार वापसी करना चाहेगी.

टॉस का महत्व

चेन्नई की पिच लाल मिट्‌टी से बनी है जो आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार साबित हो सकती है. हालांकि, शुरुआती कुछ ओवरों में तेज गेंदबाजों को फायदा मिलता है. इस पिच की विकेट अमूमन सूखी और सख्त होती है जो मैच आगे बढ़ने के साथ और खराब होती जाती है. ऐसे में इस मैदान पर बड़े स्कोर के मुकाबले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं. अब तक इस सीजन खेले गए दोनों मुकाबले में 200 का स्कोर नहीं बन पाया है.टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी. पिछले आईपीएल सीज़न में इस मैदान पर खेले गए मैचों में टॉस गवांने वाली टीम ने 55% मुकाबले जीते थे, जो टॉस की अहमियत को दर्शाता है.

चेन्नई और दिल्ली में कौन होगा टॉस का बॉस? (CSK vs DC Toss Winner Prediction)

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए पिछले 30 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 टॉस जीते हैं जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने केवल 13 टॉस जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीत सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

चेन्नई सुपर किंग्स: रचिन रवींद्र, राहुल त्रिपाठी, रुतुराज गायकवाड (कप्तान), विजय शंकर, जेमी ओवरटन, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मथीशा पथिराना और खलील अहमद.

दिल्ली कैपिटल्स: जेक फ्रेजर-मैकगर्क, फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल (विकेटकीपर),अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार.