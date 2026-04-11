CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Preview: चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 18th Match Preview Details: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (DC vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है और दोनों ही टीमें इस मुकाबले में जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन अपनी पहली जीत की तलाश में है. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Stats And Preview: टूर्नामेंट के 18वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत का स्वाद चखना चाहेगी चेन्नई सुपरकिंग्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से 11 अप्रैल को होगा. एक तरफ जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक खेले गए अपने तीनों मुकाबले गंवाए हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने तीन में से दो मुकाबले जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है. चलिए मुकाबले से जुड़ी सभी जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स हेड टू हेड (DC vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की थी.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय खराब फॉर्म से जूझ रही है. रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में खलील अहमद और नूर अहमद टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स की टीम संतुलित नजर आ रही है. केएल राहुल शानदार फॉर्म में हैं और बड़ी पारी खेल सकते हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मुकेश कुमार टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (MA Chidambaram Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होता है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स का प्रभाव बढ़ता जाता है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 160 से 170 रन के बीच रहता है.

राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (CSK vs DC Key Players To Watch Out): रुतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, केएल राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी मैच का रुख पलट सकते हैं. इन खिलाड़ियों पर सभी की निगाहें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (CSK vs DC Mini Battle): कुलदीप यादव और रुतुराज गायकवाड़ के बीच की टक्कर दिलचस्प हो सकती है. वहीं, केएल राहुल और खलील अहमद के बीच की भिड़ंत भी मुकाबले का रुख तय कर सकती है.

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच 18वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (CSK vs DC 18th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (CSK vs DC 18th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा.

भारत में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch CSK vs DC 18th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC vs CSK 18th T20 Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज और खलील अहमद.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.