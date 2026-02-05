Brendan Taylor: ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे के दिग्गज का टी20 विश्व कप 2026 में ऐतिहासिक वापसी, इस बार मैदान पर उतरते ही रच देगा इतिहास

Brendan Taylor (Credit: X/@Cric_records45)

ICC T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर आगामी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार हैं. 40 वर्षीय टेलर को जिम्बाब्वे की टीम में शामिल किया गया है, जिससे वह 2007 में टूर्नामेंट के उद्घाटन संस्करण और लगभग दो दशक बाद 2026 के संस्करण दोनों में खेलने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. यह वापसी उनके उतार-चढ़ाव भरे करियर में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है, जिसमें संन्यास, प्रतिबंध और अब एक ऐतिहासिक वापसी शामिल है.

शानदार करियर और वापसी का सफर

ब्रेंडन टेलर ने 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और तब से वह जिम्बाब्वे के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक रहे हैं. उन्होंने 36 टेस्ट मैचों में 6 शतकों सहित 2,403 रन बनाए हैं, जबकि 207 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) मैचों में उनके नाम 11 शतकों और 39 अर्धशतकों के साथ 6,704 रन दर्ज हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में, उन्होंने 58 मैचों में 1 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ 1,185 रन बनाए हैं. टेलर 2007, 2010, 2012 और 2014 के टी20 विश्व कप में जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. उनकी सबसे यादगार पारियों में से एक 2007 टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 60 रन की मैच जिताऊ पारी थी, जिसने जिम्बाब्वे को पांच विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी.

टेलर ने 2015 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, लेकिन 2017 में उन्होंने वापसी की. हालांकि, उनका करियर जनवरी 2022 में उस समय विवादों में घिर गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी संहिता और डोपिंग विरोधी संहिता के उल्लंघन के लिए साढ़े तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया. उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें एक भारतीय व्यवसायी द्वारा स्पॉट फिक्सिंग के लिए संपर्क किया गया था और उन्होंने इस घटना की तुरंत रिपोर्ट नहीं की, साथ ही कोकीन के सेवन के लिए डोप टेस्ट में भी विफल रहे थे.

प्रतिबंध के बाद वापसी और नया रिकॉर्ड

आईसीसी का प्रतिबंध पूरा करने के बाद, ब्रेंडन टेलर ने अगस्त 2025 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे टीम में वापसी की. अब, टी20 विश्व कप 2026 के लिए उनके चयन ने उन्हें एक अद्वितीय विश्व रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर ला खड़ा किया है. वह जिम्बाब्वे के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनने के भी करीब हैं. जिम्बाब्वे की टीम 9 फरवरी को ओमान के खिलाफ अपने 2026 टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेगी.

ब्रेंडन टेलर का क्रिकेट करियर लचीलेपन, प्रतिभा और चुनौतियों से भरा रहा है. 2026 टी20 विश्व कप में उनकी वापसी न केवल उनके व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, बल्कि जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्षण है. क्रिकेट प्रशंसक इस दिग्गज खिलाड़ी को एक बार फिर वैश्विक मंच पर खेलते देखने के लिए उत्सुक हैं, जहां वह एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं.