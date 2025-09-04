How To Watch ENG vs SA 2nd ODI 2025 Live Streaming: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch England National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Live Telecast: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 (ODI Series 2025) का दूसरा मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को लंदन (London) के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's) में खेला जाएगा. लीड्स में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बिखर गई और मात्र 131 रनों पर सिमट गई. कोई भी बल्लेबाज़ लय में नज़र नहीं आया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज़ों ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा था. इस हार ने मेज़बान टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं क्योंकि अब सीरीज़ बचाने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में वापसी करनी होगी. अपने घरेलू दर्शकों के सामने टीम का प्रदर्शन सुधरना बेहद ज़रूरी है, वरना यह तीन मैचों की सीरीज़ उनके हाथ से निकल जाएगी. इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे पर बारिश का साया? जानिए लंदन का मौसम और लॉर्ड्स का पिच रिपोर्ट्स

 वहीं दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. कप्तान टेम्बा बावुमा की अगुवाई में टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और लॉर्ड्स के मैदान पर सीरीज़ पर कब्ज़ा करने के इरादे से उतरेगी. उनके गेंदबाज़ों ने पिछले मैच में जिस तरह का प्रदर्शन किया हैं, वही लय अगर इस मुकाबले में भी देखने को मिली, तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. दक्षिण अफ्रीका अब सीरीज़ को पहले ही मैच में अपने नाम करने का सुनहरा मौका देख रहे हैं.

 

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला 04 सितंबर(गुरुवार) को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड भारतीय समयनुसार शाम 05:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 05:00 PM को होगा.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 मैच का टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारत में इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच का आधिकारिक टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. फैंस अपने टीवी सेट पर इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मुकाबले का सीधा प्रसारण देखने के लिए Sony Sports 1/HD, Sony Sports 1 Hindi/HD, Sony Ten 1/HD, और अन्य सोनी स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर जा सकते हैं. स्वदेशी भाषाओं में भी कमेंट्री उपलब्ध रहेगी. इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका ऑनलाइन देखने के विकल्प संबंधित जानकारी के लिए नीचे पढ़ें.

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 मैच की स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में इस मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. फैंस अपने मोबाइल, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप पर FanCode का उपयोग कर इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे मैच आसानी से देख सकते हैं. FanCode प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन या मुफ्त स्ट्रीमिंग के विकल्प चुन सकते हैं.