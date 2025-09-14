IND vs PAK, Asia Cup 2025 Preview: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप महामुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

भारत बनाम पाकिस्तान(Photo credit: LatestLY)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए अब सभी बातें पीछे छूट गई हैं और सारा ध्यान सिर्फ मैदान पर होने वाली भिड़ंत पर है. हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद दोनों देशों के बीच बढ़े सैन्य तनाव के कारण इस मैच को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी, बहिष्कार की मांग भी उठ रही हैं. लेकिन भारत के खेल मंत्रालय की स्पष्टता के बाद फैंस राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि क्रिकेट दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय स्तर पर नहीं, बल्कि केवल ACC और ICC अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ही खेला जाएगा. ऐसे माहौल में दोनों टीमों के बीच मुकाबला और भी अधिक रोचक और भावनात्मक हो गया है. क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग में किसका पलड़ा भारी? भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप से पहले जानिए टॉप रिकार्ड्स और कैसा रहा इतिहास

भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत यूएई को 9 विकेट से हराकर की, जहां कुलदीप यादव और शिवम दुबे की गेंदबाज़ी ने रंग जमाया. दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी ओमान के खिलाफ 93 रन से जीत दर्ज की, लेकिन वहां उनकी बल्लेबाज़ी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही थी. पाकिस्तान के लिए केवल मोहम्मद हारिस रन बना पाए, बाकी बल्लेबाज असफल रहे. हालांकि, पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई. अब दुबई में होने वाले इस महामुकाबले में दोनों टीमें और उनके समर्थक जबरदस्त रोमांच के लिए तैयार हैं.

टी20 में भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकार्ड्स (IND vs PAK Head to Head Records): एशिया कप के वनडे मैचों में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने आठ मुकाबलों में जीत दर्ज की जबकि पाकिस्तान ने महज पांच मैच जीते हैं. इन मुकाबलों में दो मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND vs PAK Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, अबरार अहमद ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs PAK Mini Battle): टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की भिड़ंत दिलचस्प रहेगी. वहीं कुलदीप यादव बनाम फखर जमान की टक्कर भी मैच के नतीजे को प्रभावित कर सकती है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 का मुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

भारतीय दर्शकों के लिए भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच का आधिकारिक प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर होगा. यह मैच Sony Sports टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. वहीं, IND बनाम PAK मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद