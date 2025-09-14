IND vs PAK, Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान की 'जंग' में किसका पलड़ा भारी? जानें टॉप रिकार्ड्स और कैसा रहा है इतिहास

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का महामुकाबला 14 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में खेला जाएगा. यह मुकाबला सिर्फ दो टीमों का टकराव नहीं, बल्कि करोड़ों क्रिकेटप्रेमियों के लिए एक भावनात्मक जंग है. भारत ने अपने शुरुआती मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की. कुलदीप यादव (4 विकेट), शिवम दुबे (3 विकेट) और अभिषेक शर्मा (30 रन) टीम के स्टार रहे. भारत की स्पिन आक्रमण खासतौर पर दुबई की पिच पर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा हथियार साबित हो सकता है. भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप मैच से पहले बढ़ी टीम इंडिया की चिंता, उपकप्तान शुभमन गिल हुए चोटिल- रिपोर्ट्स

पाकिस्तान ने भी अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से हराकर जीत दर्ज की. मोहम्मद हारिस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि सैम अय्यूब और सलमान आगा खाता भी नहीं खोल पाए. शाहीन अफरीदी ने सिर्फ एक विकेट लिया और स्पिनर्स ज्यादा प्रभावी रहे. हालांकि, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है, जिससे उन्हें कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है.

एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs PAK Head To Head Record): एशिया कप के वनडे मैचों में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अबतक कुल 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान टीम इंडिया ने आठ मुकाबलों में जीत दर्ज की जबकि पाकिस्तान ने महज पांच मैच जीते हैं. इन मुकाबलों में दो मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला हैं..

एशिया कप टी20 फॉर्मेट में कैसा रहा है भारत बनाम पाकिस्तान का रिकॉर्ड: टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तक एशिया कप टी20 फॉर्मेट में तीन मुकाबले खेले गए है. इस दौरान टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दोनों टीमों के साल 2016 में और दूसरा 2022 में मुकाबले खेले गए हैं. दोनों सीजन को मिलाकर टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें तीन बार एक-दूसरे के सामने आई हैं. दो मैचों में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान विजयी रहा था. टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉरमेट के अब तक 13 मैच खेले गए हैं. इसमें 10 मैचों में टीम इंडिया विजयी रही है. तीन मैच पाकिस्तान जीती है.

भारत बनाम पाकिस्तान टी20 में सबसे ज्यादा रन: सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है. 2012 से 2024 के बीच खेले गए 11 मैचों में उन्होंने 11 पारियों में 492 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 82 रहा, जबकि उनका औसत 70.28 और स्ट्राइक रेट 123.92 का रहा है. कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 अर्धशतक जड़े हैं और 49 चौके व 11 छक्के लगाए हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान टी20 में सबसे ज्यादा विकेट: सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम दर्ज है. 2016 से 2024 के बीच खेले गए 7 मैचों की 6 पारियों में उन्होंने 13 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/8 रहा है. हार्दिक का गेंदबाजी औसत 12.00, इकॉनमी रेट 7.25 और स्ट्राइक रेट 9.92 का रहा हैं.

मोस्ट सेंचुरी; रोचक बात यही हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवरली में किसी भी खिलाडी ने शतक नही लगाया हैं.

IND vs PAK वर्तमान स्क्वाड से T20I में टॉप रन-स्कोरर

हार्दिक पांड्या – 91 रन (6 पारियां, स्ट्राइक रेट 116.66, औसत 18.20)

– 91 रन (6 पारियां, स्ट्राइक रेट 116.66, औसत 18.20) सूर्यकुमार यादव – 64 रन (5 पारियां, स्ट्राइक रेट 118.51, 7 चौके, 1 छक्का)

– 64 रन (5 पारियां, स्ट्राइक रेट 118.51, 7 चौके, 1 छक्का) मोहम्मद नवाज़ – 52 रन (3 पारियां, स्ट्राइक रेट 179.31, औसत 17.33)

IND vs PAK वर्तमान स्क्वाड से T20I में टॉप विकेट-टेकर

हार्दिक पांड्या – 13 विकेट (6 पारियां, औसत 12.00, इकोनॉमी 7.25)

– 13 विकेट (6 पारियां, औसत 12.00, इकोनॉमी 7.25) अर्शदीप सिंह – 7 विकेट (4 पारियां, औसत 17.57, इकोनॉमी 7.85)

– 7 विकेट (4 पारियां, औसत 17.57, इकोनॉमी 7.85) हारिस रऊफ – 7 विकेट (5 पारियां, औसत 22.14, इकोनॉमी 8.15)

भारत के मुख्य रिकॉर्ड्स

सूर्यकुमार यादव ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 पारियों में 37.60 की से 188 रन बनाए हैं.

हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ 13 विकेट चटकाए हैं और बल्लेबाजी में 91 रन बनाए हैं. दुबई में उनके 5 पारियों में 84 रन हैं.

कुलदीप यादव ने फखर जमन को 33 गेंदों में 29 रन पर 3 बार आउट किया है.

जसप्रीत बुमराह ने बाएं हाथ के बल्लेबाजों को सबसे ज्यादा परेशान किया है, उनके नाम 22 विकेट हैं.

भारत ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर 10 T20I मैच खेले हैं, जिसमें 6 जीते और 4 हारे हैं.

पाकिस्तान के मुख्य रिकॉर्ड्स

फखर जमान इस साल शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने 11 पारियों में 279 रन बनाए हैं. यूएई में उनके नाम 23 पारियों में 460 रन हैं.

जमान ने राइट-आर्म लेगब्रेक गेंदबाजों के खिलाफ 246 रन बनाए हैं, लेकिन 12 बार आउट भी हुए हैं.

सैम अय्यूब ने राइट-आर्म मीडियम गेंदबाजों के खिलाफ 293 रन बनाए हैं, हालांकि 14 बार आउट हुए.

शाहीन अफरीदी ने दुबई में 6 पारियों में 11 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी 6.79 रही है.

पाकिस्तान ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर 33 मैच खेले हैं, जिनमें 18 जीते और 14 हारे हैं.

किसका पलड़ा भारी?

भारत के पास मजबूत स्पिन अटैक, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर और बुमराह जैसी धारदार गेंदबाजी है. वहीं पाकिस्तान का बल्लेबाजी रिकॉर्ड खासकर दुबई में अच्छा है और शाहीन अफरीदी हमेशा भारत के लिए चुनौती रहे हैं. इतिहास और हालिया फॉर्म दोनों को देखते हुए भारत का पलड़ा इस मुकाबले में कुछ भारी नजर आता है, लेकिन भारत-पाकिस्तान मैचों में अनिश्चितता हमेशा सबसे बड़ा फैक्टर होती है.