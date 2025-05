SCO vs NED, ICC World Cup League Two 2025 Live Streaming: स्कॉटलैंड बनाम नीदरलैंड आईसीसी विश्व कप लीग 2 मैच से पहले जानिए कब, कहां और कैसे लाइव प्रसारण

नीदरलैंड बनाम स्कॉटलैंड (Photo credits: X/@KNCBcricket/@CricketScotland)

How And Where To Watch Netherlands National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team Live Telecast: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 67वां मुकाबला 16 मई(शुक्रवार) को उट्रेच(Utrecht) के एसवी कम्पोंग सीसी, कम्पोंग(SV Kampong CC, Kampong) में खेला जाएगा. एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है. नीदरलैंड्स की टीम अब तक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और 19 मैचों में 12 जीत के साथ 26 अंकों के साथ अंकतालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. टूर्नामेंट जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, हर मुकाबला वर्ल्ड कप 2027 की दौड़ में अहम भूमिका निभा रहा है. आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ में कौन सी टीमें हैं सबसे आगे? दुबारा शुरू होने से पहले जानिए पूरी अंकतालिका की गणित

यह मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच इस लीग में दूसरा होगा. पिछले मैच में नीदरलैंड्स ने स्कॉटलैंड को 19 रनों से हराया था, और अब स्कॉटलैंड की टीम उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरेगी. स्कॉटलैंड भी अंकतालिका में ऊपरी पायदान पर है और इस जीत के साथ अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगा. दोनों टीमों के बीच यह भिड़ंत एक बार फिर दर्शकों को शानदार और कांटे की टक्कर देखने का मौका दे सकती है.

नीदरलैंड बनाम स्कॉटलैंड का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा?

स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 67वां मुकाबला 16 मई(शुक्रवार) को उट्रेच(Utrecht) के एसवी कम्पोंग सीसी, कम्पोंग में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 2:00 बजे किया जाएगा.

नीदरलैंड्स बनाम स्कॉटलैंड ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्टर उपलब्ध नहीं है. ऐसे में भारतीय दर्शकों के पास नीदरलैंड्स बनाम स्कॉटलैंड मुकाबले को टीवी पर लाइव देखने का कोई विकल्प नहीं होगा. हालांकि, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए इस मैच का आनंद लिया जा सकता है. इसके बारे में जानकारी नीचे दी गई है.

नीदरलैंड्स बनाम स्कॉटलैंड ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के मुकाबलों के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स FanCode के पास हैं. इसलिए, नीदरलैंड्स बनाम स्कॉटलैंड मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर की जाएगी. हालांकि, इस मैच को देखने के लिए दर्शकों को ₹19 का मैच पास खरीदना होगा.