MI vs GT TATA IPL 2025 Eliminator Preview: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटन्स इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबलें से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

गुजरात टाइटंस बनाम मुंबई इंडियंस (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians vs Gujarat Titans: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला 30 मई(शुक्रवार) को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस अपने पिछले दो मुकाबले हारकर आ रही है, लेकिन टीम के पास शुभमन गिल, राशिद खान और डेविड मिलर जैसे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो किसी भी बड़े मौके पर कमाल कर सकते हैं. मुंबई के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, ऐसे में टाइटंस की कोशिश होगी कि वे इस लय को बरकरार रखते हुए क्वालिफायर 2 में प्रवेश करें. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को मात्र 10 ओवर में 8 विकेट से हराकर रचा इतिहास; रिकॉर्ड चेज़ में KKR को पछाड़ा

वहीं दूसरी ओर, हार्दिक पंड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस ने सीज़न की धीमी शुरुआत के बाद जबरदस्त वापसी की है. प्लेऑफ जैसे बड़े मुकाबलों का अनुभव इस टीम को मजबूती देता है, और इस अहम मैच में टीम का आत्मविश्वास भी चरम पर होगा. सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और टिम डेविड जैसे खिलाड़ी यदि लय में आ गए तो मुंबई को रोकना बेहद मुश्किल होगा. दोनों टीमों के बीच इस टक्कर में रोमांच चरम पर रहेगा और दर्शकों को एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (MI vs GT Eliminator Head-to-Head Record): आईपीएल इतिहास में अब तक मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से गुजरात टाइटंस ने 5 बार जीत हासिल की है, जबकि मुंबई को केवल 2 बार सफलता मिली है. ऐसे में मनोवैज्ञानिक बढ़त गुजरात के पास है, लेकिन मुंबई की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस के प्रमुख खिलाड़ी (MI vs GT IPL 2025 Eliminator Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में जिन खिलाड़ियों पर नजरें टिकी रहेंगी, उनमें जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, साई किशोर, सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद सिराज शामिल हैं. ये सभी खिलाड़ी अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वो मिनी बैटल्स जो कर सकती हैं मुकाबले को दिलचस्प (MI vs GT IPL 2025 Key Battles): गुजरात के कप्तान साई सुदर्शन इस सीजन अब तक 669 रन बना चुके हैं और शानदार लय में हैं. उनका सामना होगा जसप्रीत बुमराह से, जिन्होंने चोट से वापसी के बाद सात मैचों में 17 विकेट झटके हैं. वहीं, पिछले MI बनाम GT मैच में सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद सिराज के बीच हुई तनातनी भी इस मुकाबले को मसालेदार बना सकती है. मुंबई के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज तिलक वर्मा होंगे, लेकिन उन्हें ट्रेंट बोल्ट से सतर्क रहना होगा, जिन्होंने 14 मैचों में 19 विकेट अपने नाम किए हैं.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 एलिमिनेटर मैच कब और कहां खेला जाएगा?

MI बनाम GT IPL 2025 एलिमिनेटर मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 के आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है. दर्शक इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट Star Sports के HD और SD चैनलों पर देख सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन दर्शकों के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, हालांकि इसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी.

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस IPL 2025 एलिमिनेटर की संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज

इम्पैक्ट प्लेयर्स: ईशांत शर्मा, अनुज रावत

मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रित बुमराह, विग्नेश पुथुर

इम्पैक्ट प्लेयर्स: रोहित शर्मा, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, सत्यनारायण राजू, रॉबिन मिंज