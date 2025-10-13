SA-W vs BAN-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश महिला टीम ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, दक्षिण अफ्रिका पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

South Africa Women's National Cricket Team vs Bangladesh Women's National Cricket Team Match Scorecard: दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुकाबला 13 अक्टूबर (सोमवार) को विशाखापत्तनम(Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश महिला टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं. जिसके चलते, दक्षिण अफ्रिका पहले गेंदबाजी करेगी. दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में दो लगातार जीत के बाद अपने चौथे मुकाबले में संघर्षरत बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से भिड़ने के लिए तैयार है. प्रोटियाज महिला टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में हार के बाद न्यूजीलैंड और भारत को हराकर शानदार वापसी की है. यह भी पढ़ें: दक्षिण अफ्रिका बनाम बांग्लादेश महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच होगा रोमांचक, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
बांग्लादेश महिला टीम ने जीता टॉस
Toss Update 🪙
🇧🇩 Bangladesh Women have won the toss and elected to Bat first.
🔁 Two changes for #TheProteas Women; Suné Luus and Ayabonga Khaka are replaced by Annerie Dercksen and Masabata Klaas.
Here’s the line-up for today’s clash. 📋#Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/lPVFopXRII
— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 13, 2025
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, एनेरी डर्कसन, मारिज़ैन कप्प, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादीन डी क्लार्क, मसाबाता क्लास, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा
बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रुब्या हैदर, फरगना हक, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोभना मोस्तरी, फाहिमा खातून, शोर्ना अख्तर, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, रितु मोनी, मारुफा अख्तर
दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
भारत में दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास है. क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.