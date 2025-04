Bangladesh vs Zimbabwe 1st Test Match Key Players To Watch Out: पहले टेस्ट में बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के के खिलाड़ी मचा सकते हैं कोहराम, इन धुरंधरों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 1st Test Match 2025: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला टेस्ट मैच आज यानी 20 अप्रैल से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े नौ बजे से खेला जाएगा. आठ अप्रैल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया था. दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 20 अप्रैल से सिलहट (Sylhet) में खेला जाएगा. जबकि, दूसरा टेस्ट मैच 28 अप्रैल से चैटोग्राम (Chattogram) में होगा. ये दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसा सुबह साढ़े नौ बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम 22 साल के युवा तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब (Tanzim Hasan Sakib) को शामिल किया है. Bangladesh vs Zimbabwe 1st Test Match Pitch Report And Weather Update: पहले टेस्ट में बांग्लादेश को कांटे की टक्कर देने उतरेगी जिम्बाब्वे, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

तंजीम हसन साकिब चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे 30 वर्षीय अनुभवी गेंदबाज तस्कीन अहमद (Taskin Ahmed) की जगह लेंगे. तंजीम हसन साकिब पहली बार टेस्ट टीम में नजर आएंगे.

जिम्बाब्वे की टीम इस टेस्ट सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई. फरवरी में आयरलैंड का दौरा मिस करने के बाद कप्तान क्रेग एर्विन की भी वापसी हुई हैं. वहीं, तफदज़वा त्सिगा और वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा को टीम में शामिल हैं, दोनों खिलाड़ी करीब दो साल के बाद टीम में लौटे हैं. इस दौरे के लिए युवा गेंदबाज विंसेंट मासेकेसा को मौका दिया गया है. इसके अलावा निकोलस वेल्च ने आयरलैंड में प्रभावित करने के बाद अपना स्थान बरकरार रखा है.

बांग्लादेश ने आगामी सीरीज के लिए एक मजबूत टेस्ट टीम की घोषणा की है, जिसमें कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो और अनुभवी मुश्फिकुर रहीम की वापसी हुई है, जो अपने 100वें टेस्ट मैच के करीब हैं. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के आकंड़ें (BAN vs ZIM Head To Head Record In Test Cricket)

बता दें कि बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे के बीच अबतक कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने आठ मुकाबले जीते हैं. जबकि, जिम्बाब्वे की टीम को महज सात मैच में जीत मिली हैं. वहीं, तीन मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

नजमुल हुसैन शान्तो: बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने पिछले 10 मैचों में 22.11 की औसत और 106.41 की स्ट्राइक रेट के साथ 199 रन बनाए हैं. नजमुल हुसैन शान्तो का अनुभव और स्थिरता बांग्लादेश के लिए पारी को संभालने में अहम भूमिका निभा सकती है.

मुस्तफिजुर रहमान: बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले 9 मैचों में 8.28 की इकॉनमी से 16 विकेट लिए हैं. मुस्तफिजुर रहमान की तेज़ गेंदबाजी ने नई गेंद से विकेट दिलाने के अलावा डेथ ओवरों में भी प्रभावी प्रदर्शन किया है.

मेहदी हसन मिराज: बांग्लादेश के बल्लेबाज तंजिद हसन ने पिछले 8 मैचों में 196 रन बनाए हैं. हालांकि मेहदी हसन मिराज का प्रदर्शन औसत रहा है, लेकिन मेहदी हसन मिराज बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देने का काम कर सकते है. इसके अलावा गेंदबाजी में भी मेहदी हसन मिराज कोहराम मचा सकते हैं.

क्रेग एर्विन: जिम्बाब्वे के कप्तान और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज क्रेग एर्विन जबरदस्त फॉर्म में हैं. क्रेग एर्विन ने 10 मैचों में 57.25 की औसत और 104.8 की स्ट्राइक रेट से 458 रन बनाए हैं. क्रेग एर्विन की स्थिर बल्लेबाजी टीम को मजबूती प्रदान करती है.

डब्ल्यू माधेवेरे: जिम्बाब्वे के स्टार स्पिनर डब्ल्यू माधेवेरे ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को परेशान किया है. पिछले 8 मैचों में डब्ल्यू माधेवेरे ने 4.95 की इकॉनमी और 32.57 की स्ट्राइक रेट से 14 विकेट लिए हैं.

बी मुजरबानी: जिम्बाब्वे के स्टार तेज गेंदबाज बी मुजरबानी ने पिछले सात 7 मैचों में 6.72 की इकॉनमी से 13 विकेट चटकाए हैं. बी मुजरबानी अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

बांग्लादेश: मुश्फिकुर रहीम (विकेटकीपर), महिदुल इस्लाम अंकोन, जेकर अली, जाकिर हसन, महमूदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मेहदी हसन मिराज, खालिद अहमद, हसन महमूद.

जिम्बाब्वे: क्रेग एर्विन (कप्तान), टीई त्सिगा (विकेटकीपर), बीजे कुरेन, ब्रायन बेनेट, विंसेंट मासेकेसा, एनआर वेल्च, जॉनाथन कैंपबेल, डब्ल्यू माधेवेरे, एससी विलियम्स, ट्रेवर ग्वांडू, बी मुजरबानी.