Bangladesh vs Netherlands, 2nd T20I 2025 Scorecard: दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को महज 103 रनों पर रोका, नसुम अहमद ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज 2025 (T20I Series 2025) का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने नीदरलैंड को आठ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. जबकि, नीदरलैंड की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहीं हैं. जबकि, नीदरलैंड की कमान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: UAE vs AFG, T20I Tri-Series 2025 3rd Match Toss Winner Prediction: अफगानिस्तान बनाम यूएई के बीच शारजाह में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

यह दोनों देशों के बीच टी20 प्रारूप का पहला सीरीज हैं, इसलिए मैच को ऐतिहासिक माना जा रहा है. एशिया कप 2025 की तैयारियों के लिहाज से यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है. बांग्लादेश हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले पांच मैचों में चार जीत हासिल की हैं.

वहीं, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में नीदरलैंड्स की टीम भी इस सीरीज़ में बड़े इरादों के साथ उतरेगी. नीदरलैंड्स ने हाल के पांच टी20 मुकाबलों में तीन में जीत दर्ज की है. टीम का मकसद एशियाई दिग्गजों को उनके घरेलू मैदान पर हराकर बड़ा उलटफेर करना होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड की टीम का आगाज निराशानजक रहा रहा और महज 37 रन के स्कोर पर टीम के तीन बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद शारिज़ अहमद और नूह क्रोज़ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 61 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड की पूरी टीम 17.3 ओवर में महज 103 रन बनाकर सिमट गई. नीदरलैंड की तरफ से आर्यन दत्त ने सबसे ज्यादा 30 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान आर्यन दत्त ने 24 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाया. आर्यन दत्त के अलावा विक्रमजीत सिंह ने 24 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को नसुम अहमद ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से नसुम अहमद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. नसुम अहमद के अलावा तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने दो-दो विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 104 रन बनाने हैं. बांग्लादेश की टीम यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नीदरलैंड की बल्लेबाजी: 103/10, 17.3 ओवर (मैक्स ओडॉउड 8 रन, विक्रमजीत सिंह 24 रन, तेजा निदामानुरु 0 रन, स्कॉट एडवर्ड्स 9 रन, शारिज़ अहमद 12 रन, नूह क्रोज़ 2 रन, सिकंदर ज़ुल्फ़िकार 2 रन, काइल क्लेन 4 रन, आर्यन दत्त 30 रन, पॉल वैन मीकेरेन 3 रन और डैनियल डोरम नाबाद 2 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (तस्कीन अहमद 2 विकेट, नसुम अहमद 3 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान 2 विकेट, महेदी हसन 1 विकेट और तंज़ीम हसन साकिब 1 विकेट).

