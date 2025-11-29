Bangladesh vs Ireland, 2nd T20I Match Key Players To Watch Out: बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 1st T20I Match Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 29 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने बांग्लादेश को रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे मुकाबले में आयरलैंड की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, बांग्लादेश की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. जबकि, आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Ireland, 2nd T20I Match Chattogram Pitch Report And Weather Update: चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड मुकाबले में बारिश बनेगी विलेन या खेला जाएगा पूरा मैच, जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

पहले मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 181 रन बनाए. आयरलैंड की तरफ से हैरी टेक्टर ने सबसे ज्यादा नाबाद 69 रनों की शानदार पारी खेली. दूसरी तरफ, बांग्लादेश की ओर से तंज़ीम हसन साकिब ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए.

बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 182 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 142 रन ही बना सकीं. बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदोय ने सबसे ज्यादा नाबाद 83 रनों की धुआंधार पारी खेली. वहीं, आयरलैंड की ओर से मैथ्यू हम्फ्रीज़ ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड हेड-टू-हेड टी20 रिकॉर्ड (BAN vs IRE T20I Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच कुल नौ टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज तीन मैच में जीत मिली है. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (BAN vs IRE Key Players To Watch)

तौहीद हृदय (Towhid Hridoy): तौहीद हृदय बांग्लादेश के लिए मिडिल आर्डर में बल्लेबाजी करने आते हैं. तौहीद हृदय ने आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की है. इस मैच में भी तौहीद हृदय अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

तंज़ीम हसन साकिब (Tanzim Hasan Sakib): आयरलैंड के खिलाफ तंज़ीम हसन साकिब ने शानदार गेंदबाजी की थीं. तंज़ीम हसन साकिब अच्छी फार्म में है. इस मैच में भी तंज़ीम हसन साकिब एक से दो विकेट ले सकते हैं.

पॉल स्टर्लिंग: आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने 9 मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. पॉल स्टर्लिंग की निरंतरता और आक्रामकता आयरलैंड के टॉप आर्डर को मजबूती देती है.

मार्क अडायर: मार्क अडायर ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. मार्क अडायर का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी आयरलैंड के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs IRE 2nd T20I Probable Playing XI)

बांग्लादेश: तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैम हसन, नुरुल हसन, जेकर अली, मेहदी हसन, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

आयरलैंड: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), जॉर्डन नील, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), बेन कैलित्ज़, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीस, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.