AUS vs SA 1st ODI 2025 Dream11 Team Prediction: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे में होगी कांटे की टक्कर, जानिए कैसे चुनें बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Team Prediction: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक और रोमांचक भिड़ंत के लिए मंच सज चुका है, यह सीरीज़ ठीक उस रोमांचक टी20 मुकाबले के बाद आ रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर सीरीज़ अपने नाम की थी. अब दोनों टीमों का ध्यान 50 ओवर के फॉर्मेट पर होगा, जो न सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज़ के लिहाज़ से अहम है, बल्कि आगामी वैश्विक टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिहाज़ से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे होगा रोमांचक, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
ऑस्ट्रेलिया घरेलू सरज़मीं पर अपनी बादशाहत कायम करने उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका, जिसका वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है, उस बढ़त को और मज़बूत करना चाहेगा. दोनों ही टीमों के पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे यह सीरीज़ हाई-वोल्टेज और रोमांच से भरपूर होने की गारंटी देती है. पहले मैच से ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और क्रिकेट प्रेमियों को एक यादगार मुक़ाबला देखने को मिलेगा.
ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन
ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा और जोश हेज़लवुड
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), रयान रिकेलटन, टोनी डी ज़ोरज़ी, एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी