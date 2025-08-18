AUS vs SA 1st ODI 2025 Preview: ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे होगा रोमांचक, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका(Credits: LatestLY)

Australia National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Preview: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज(ODI Series) 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम(Cazaly's Stadium) में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक और रोमांचक भिड़ंत के लिए मंच सज चुका है, यह सीरीज़ ठीक उस रोमांचक टी20 मुकाबले के बाद आ रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर सीरीज़ अपने नाम की थी. अब दोनों टीमों का ध्यान 50 ओवर के फॉर्मेट पर होगा, जो न सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज़ के लिहाज़ से अहम है, बल्कि आगामी वैश्विक टूर्नामेंट्स की तैयारी के लिहाज़ से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी, जानिए कैसा है वनडे सीरीज में रिकॉर्ड?

ऑस्ट्रेलिया घरेलू सरज़मीं पर अपनी बादशाहत कायम करने उतरेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका, जिसका वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है, उस बढ़त को और मज़बूत करना चाहेगा. दोनों ही टीमों के पास विश्वस्तरीय खिलाड़ी मौजूद हैं, जिससे यह सीरीज़ हाई-वोल्टेज और रोमांच से भरपूर होने की गारंटी देती है. पहले मैच से ही कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और क्रिकेट प्रेमियों को एक यादगार मुक़ाबला देखने को मिलेगा.

वनडे में ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AUS vs SA Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 110 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने 51 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 55 बार जीत हासिल की है. एक मैच बेनतीजा रहा और तीन मुकाबले टाई हुए हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(AUS vs SA Key Players To Watch Out): ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ, जोश हेज़लवुड, कगिसो रबाडा, टेंबा बावुमा, रयान रिकेलटन ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(AUS vs SA Mini Battle): ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कगिसो रबाडा के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, डेवाल्ड ब्रेविस और जोश हेज़लवुड के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 3 मैचों वनडे सीरीज 2025 का पहला मुकाबला 19 अगस्त(मंगलवार) को केर्न्स (Cairns ) के कैज़ली स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस 09:30 AM को होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में क्रिकेट प्रशंसक ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के पहले वनडे मुकाबले का सीधा प्रसारण फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं, इसके अलावा यह मैच ओटीटीप्ले प्रीमियम के जरिए भी उपलब्ध होगा, हालांकि, इस सीरीज़ का टीवी पर प्रसारण भारत में नहीं किया जाएगा,

ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले वनडे 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), कैमरून ग्रीन, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा और जोश हेज़लवुड

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), रयान रिकेलटन, टोनी डी ज़ोरज़ी, एडेन मार्कराम, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, वियान मुल्डर, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, नंद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी