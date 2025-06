AUS vs SA, ICC WTC Final 2025 Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल से खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

South Africa National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ICC WTC Final 2025 Key Players To Watch: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 (World Test Championship 2025) का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कल यानी 11 जून से तक खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lord's) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. डब्लूटीसी के फाइनल मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी टीम का एलान कर दिया हैं. फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) करते नजर आएंगे. दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी मौजूद हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: England vs West Indies, T20I Head To Head Record: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के के आकंड़ें

साउथ अफ्रीकी टीम पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है. डब्लूटीसी के तीसरे सीजन में दक्षिण अफ्रीकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 7 मुकाबले जीतकर 69.44 पर्सेंटेज पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में पहला पायदान हासिल किया था. फाइनल मुकाबले से पहले अपनी तैयारियों को धार देने के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम अरुंडेल में जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेल रही है.

पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है जबकि ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने वाली है. ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. पहली बार भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का हिस्सा नहीं हैं. पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है जबकि ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने वाली है. ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है. पहली बार भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का हिस्सा नहीं हैं.

फाइनल मुकाबले का सभी फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है. दोनों टीमों के पास घातक गेंदबाजी अटैक मौजूद है, जो इंग्लैंड के कंडीशन में काफी घातक साबित हो सकते है. ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड और स्कॉट बोलैंड जैसे घातक तेज गेंदबाज मौजूद हैं. दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम में लुंगी एनगिडी, कगिसो रबाडा और डेन पैटरसन शामिल हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

एडेन मार्कराम: दक्षिण अफ्रीका के स्टार आलराउंडर एडेन मार्कराम ने हाल के मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है. एडेन मार्कराम ने पिछले 8 मैचों में 48.71 की औसत और 93.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 341 रन बनाए हैं.

तेम्बा बावुमा: दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाजकप्तान तेम्बा बावुमा ने पिछले 7 मैचों में 243 रन बनाए हैं. इस दौरान तेम्बा बावुमा की औसत 48.6 और स्ट्राइक रेट 91.01 रही है. तेम्बा बावुमा की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होती है.

लुंगी एनगिडी: गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी ने अपनी सटीकता से सभी को प्रभावित किया है. लुंगी एनगिडी ने पिछले 4 मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं, और लुंगी एनगिडीकी इकॉनमी मात्र 4.04 रही है.

ट्रैविस हेड: ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ट्रैविस हेड के पास लॉर्ड्स की पिच पर खेलने का अच्छा अनुभव है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और गेंदबाजों पर दबाव डालने की क्षमता उन्हें मैच का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है. ट्रेविस हेड अगर जल्दी रन बनाने में सफल रहते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया की पारी को एक मजबूत शुरुआत दे सकते हैं और मैच का रुख बदल सकते हैं.

स्टीव स्मिथ: स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और उनकी तकनीक उन्हें किसी भी पिच पर खेलने में सक्षम बनाती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स में स्टीव स्मिथ की भूमिका अहम हो सकती है. अगर वे लंबी पारी खेलते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं. स्मिथ की बल्लेबाजी से ही ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में पारी को संतुलित करने का अवसर मिलेगा.

स्कॉट बोलैंड: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड को लॉर्ड्स की पिच पर गेंदबाजी करने का खास अनुभव है. उनकी लाइन और लेंथ पर पूरी तरह से नियंत्रण उन्हें एक प्रभावशाली गेंदबाज बनाता है. लॉर्ड्स में जहां स्पिनरों का दबदबा हो सकता है, वहीं तेज गेंदबाज भी कभी-कभी फायदा उठा सकते हैं. अगर बोलैंड जल्दी विकेट निकालते हैं, तो वे ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, टोनी डी जोरजी, तेम्बा बावुमा (कप्तान), डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन (विकेटकीपर), वियान मुल्डर, मार्को येंसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, और लुंगी एनगिडी.

ऑस्ट्रेलिया: उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, और जोश हेजलवुड.

