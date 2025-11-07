AUS vs IND 5th T20I Match Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया बचा पाएगा सीरीज या भारत करेगा कब्जा? इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 45th T20I Match 2025 Key Players To Watch: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 8 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ब्रिस्बेन (Brisbane) के गाबा स्टेडियम (The Gabba) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज बराबरी पर खत्म करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था. दूसरे मैच में मजबान टीम ने दर्ज की थी. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Australia vs India 5th T20I Match: कल टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, जानें आखिरी टी20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है. चौथे मुकाबले में टीम इंडिया को 48 रन से जीत मिली थी. ऐसे में टीम इंडिया आखिरी मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. टीम इंडिया को शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी. इसी तरह कप्तान सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे.

गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और आर्शदीप सिंह से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी और स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती पर होगी. ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपने कप्तान मिचेल मार्श से दमदार पारी की उम्मीद रहेगी. इसी तरह मैथ्यू शॉर्ट और विकेटकीपर जोश इंग्लिश से भी बेहतरीन बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी. गेंदबाजी की बागडोर जोश हेजलुवड और जेवियर बार्टलेट के हाथों में होगी.

टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने पिछले 10 मैचों में 50.20 की औसत से 502 रन बनाए हैं. अभिषेक शर्मा के अलावा तिलक वर्मा ने 10 मैचों में 42.50 की औसत से 255 रन अपने नाम किए हैं. गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने नौ मैचों में 16 विकेट चटकाए हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए कप्तान मिचेल मार्च ने पिछले 10 मैचों में 42.88 की औसत से 343 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में जोश हेजलवुड ने पांच मैचों में नौ विकेट लिए हैं. जोश हेजलवुड से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 167 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 46 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 168 रन बनाने थे. बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवर में महज 119 रन बनाकर सिमट गई.

पिछले मैच में मिली जीत के बाद टीम इंडिया अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल अभी तक सीरीज में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. ऐसे में गिल से काफी उम्मीदें होंगी. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह एक और बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगे. दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श कमाल की फॉर्म में हैं. मार्श से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है. ग्लेन मैक्सवेल के आने से टीम को और मजबूती मिलेगी. ट्रेविस हेड एशेज सीरीज की तैयारियों के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं.

टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs AUS T20I Head To Head)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 36 टी20 मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 22 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को महज 12 मैचों में जीत नसीब हुई है. वहीं, दो मैच बेनतीजा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 16 मुकाबलों में 10 में टीम इंडिया और पांच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है. वहीं, एक मैच बेनतीजा रहा हैं. तटस्थ स्थान पर पांच मैचों में तीन में टीम इंडिया और 22 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (AUS vs IND Key Players To Watch)

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma): टीम इंडिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सात मैचों में 320 रन बनाए हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा 45.71 की औसत और 130.08 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. अगरअभिषेक शर्मा अपने चिर-परिचित अंदाज में खेलते हैं, तो टीम इंडिया को बड़ा स्कोर बनाने में मदद मिलेगी.

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav): टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव अच्छे लय में नजर आ रहे हैं. सूर्यकुमार यादव ने पिछले सात मैचों में 69.5 की जबरदस्त औसत और 88.34 की स्ट्राइक रेट से 417 रन बनाए हैं.

अक्षर पटेल (Axar Patel): टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने पिछले नौ मैचों में 4.32 की इकॉनमी से 10 विकेट झटके हैं. अक्षर पटेल की किफायती गेंदबाजी टीम इंडिया को बीच के ओवरों में मजबूती देती है.

मिचेल मार्श (Mitchell Marsh): ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पिछले सात मैचों में 189 रन बनाए हैं. मिचेल मार्श ताबड़तोड़ आगाज के लिए जाने जाते हैं. इस मुकाबले में मिचेल मार्श पर सबकी निगाहें होंगी.

टिम डेविड (Tim David): ऑस्ट्रेलिया के घातक बल्लेबाज टिम डेविड ने पिछले सात मैचों में 33.83 की औसत और 120.11 की आक्रामक स्ट्राइक रेट से 211 रन बनाए हैं. टिम डेविड की आक्रामक बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर में टीम को गति प्रदान करती है.

नाथन एलिस (Nathan Ellis): ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज नाथन एलिस ने पिछले आठ मैचों में 13 विकेट अपने नाम किए हैं. इस मुकाबले में नाथन एलिस अपने गेंदबाजी से टीम इंडिया की कमर तोड़ सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (Australia vs India 5th T20I Probable Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (Australia 5th T20I Probable Playing XI): मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस और एडम जैम्पा.

टीम इंडिया (India 5th T20I Probable Playing XI): शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.