'पहले सूर्यकुमार दुबई आएं, फिर मिलेगी एशिया कप ट्रॉफी', माफी मांगने के बाद PCB चीफ मोहसिन नकवी ने रखी शर्त

एशिया कप 2025 जीतने के बाद भी भारतीय टीम के हाथ खाली हैं और ये विवाद अब और गहरा गया है. दुबई में हुई एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) की एक अहम बैठक में इस मुद्दे पर ज़ोरदार बहस हुई. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये तो माना कि जो हुआ, वो ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने ट्रॉफी भारत को लौटाने से साफ इनकार कर दिया.

मीटिंग में क्या हुआ?

दुबई में हुई बैठक में माहौल काफ़ी गरमा-गरम रहा. सूत्रों के मुताबिक, मोहसिन नकवी ने अपनी गलती के लिए माफी तो मांगी, लेकिन एक नई शर्त रख दी. उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए, तो कप्तान सूर्यकुमार यादव को खुद दुबई आकर इसे लेना होगा.

इस पर BCCI ने कड़ा ऐतराज जताया और सवाल उठाया, "जब भारतीय टीम मैदान पर मौजूद थी, तब तो आपने ट्रॉफी नहीं दी, अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा कप्तान इसे लेने दुबई आएगा?"

काफ़ी बहस के बावजूद, नकवी अपनी बात पर अड़े रहे और बिना किसी समाधान के बैठक खत्म हो गई.

आखिर फाइनल वाले दिन हुआ क्या था?

एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था. मैच के बाद जब ट्रॉफी देने की बारी आई, तो भारतीय खिलाड़ियों ने PCB और ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी से इसे लेने से इनकार कर दिया.

भारतीय टीम चाहती थी कि उन्हें ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के वाइस-चेयरमैन के हाथों से दी जाए, लेकिन नकवी इसके लिए तैयार नहीं हुए. भारतीय खिलाड़ी करीब एक घंटे तक मैदान पर इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो वे बिना ट्रॉफी लिए ही ड्रेसिंग रूम में वापस लौट गए. इसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए.

यह घटना क्रिकेट की दुनिया में एक बड़े विवाद का कारण बन गई. अब दुबई की बैठक के बाद भी यह मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया है. देखना होगा कि क्रिकेट की दुनिया में चल रहा यह ट्रॉफी ड्रामा कब खत्म होता है.