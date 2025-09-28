एशिया कप 2025: IND vs PAK फाइनल से पहले गावस्कर ने भरी हुंकार, कहा- 'भारत के ये 4 भूखे शेर पाकिस्तान पर बरपाएंगे कहर '

(Photo : X)

Asia Cup 2025 Final India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें रविवार को भिड़ने के लिए तैयार हैं. इस महामुकाबले से पहले, भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान को एक गंभीर चेतावनी दी है. गावस्कर का मानना है कि भारतीय बल्लेबाज फाइनल में शानदार प्रदर्शन करेंगे.

गावस्कर को भारतीय बल्लेबाजों पर पूरा भरोसा

भले ही इस टूर्नामेंट में भारत के लिए ज्यादातर रन युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं और बाकी बल्लेबाज लय में नहीं दिखे हैं, लेकिन गावस्कर को इससे कोई चिंता नहीं है. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, "भारत के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं. सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और हार्दिक पंड्या के बल्ले से अब रन निकलने वाले हैं. शुभमन गिल ने भी अच्छी शुरुआत की है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. हमारी बल्लेबाजी में बहुत दम है, इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है."

अभिषेक शर्मा लगाएंगे शतक?

गावस्कर ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की, जो इस टूर्नामेंट में तीन अर्धशतक लगा चुके हैं. उन्होंने कहा, "अभिषेक शर्मा जिस तरह की फॉर्म में हैं, वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे. वह पहले भी शतक के करीब पहुंचे थे, लेकिन बदकिस्मती से रन आउट हो गए. मुझे उम्मीद है कि फाइनल में वो शतक जरूर लगाएंगे."

आपको बता दें कि अभिषेक ने सुपर फोर के मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ 74, बांग्लादेश के खिलाफ 75 और श्रीलंका के खिलाफ 61 रनों की तूफानी पारियां खेली थीं.

सबकी नजरें अभिषेक vs शाहीन पर

इस फाइनल में सबसे रोमांचक मुकाबला भारत के अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के बीच देखने को मिलेगा. भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने भी कहा, "जब ये दोनों खिलाड़ी आमने-सामने होते हैं, तो क्रिकेट फैंस की सांसें थम जाती हैं. पिछली बार जब इनकी टक्कर हुई थी, तो अभिषेक ने बाजी मारी थी."

कुल मिलाकर गावस्कर का संदेश साफ है कि पाकिस्तान को भारतीय बल्लेबाजी को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत के स्टार बल्लेबाज फाइनल में बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.