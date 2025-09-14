Asia Cup 2025: पाकिस्तान के राष्ट्रगान की जगह बजने लगा English Song, 4 सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम हुआ हैरान; VIDEO

India vs Pakistan Asia Cup 2025 (Photo- @Amanriz78249871/X)

India vs Pakistan Asia Cup 2025: इंडिया-पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2025 मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें पाकिस्तान के नेशनल एंथम (National Anthem of Pakistan) की जगह आइटम सॉन्ग बजने का अजीबोगरीब वाकया देखने को मिल रहा है. आमतौर पर हर अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाया जाता है. लेकिन इस बार जब पाकिस्तान के राष्ट्रगान की बारी आई, तो तकनीकी खराबी के कारण पहले करीब चार सेकंड के लिए एक अंग्रेजी सॉन्ग बजने लगा.

अचानक हुई इस गलती से मैदान पर अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई. हालांकि, गाने को तुरंत रोक दिया गया और सही राष्ट्रगान बजाया गया.

पाकिस्तान के नेशनल एंथम की जगह बजा आइटम सॉन्ग!

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनीं

बता दें, एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज मुकाबला भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan Match) के बीच दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. खास बात यह है कि दोनों टीमों ने अपने पिछले मैच की प्लेइंग इलेवन को बरकरार रखा है.

जीत के साथ शुरू है एशिया कप का सफर

जहां तक ​​टूर्नामेंट की बात है, दोनों टीमों ने जीत के साथ एशिया कप का सफर शुरू किया है. भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया था, जबकि पाकिस्तान ने ओमान पर 93 रनों की बड़ी जीत दर्ज की थी.

भारत-पाकिस्तान दोनों शानदार फॉर्म में

भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं जबकि शुभमन गिल (Shubman Gill) उप-कप्तान हैं. आईसीसी टी20 रैंकिंग (ICC T20 Ranking) में नंबर-1 पर मौजूद भारतीय टीम को खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. वहीं, हाल ही में त्रिकोणीय श्रृंखला जीतने के बाद में पाकिस्तान भी शानदार फॉर्म है.