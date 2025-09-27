एशिया कप 2025: थिएटर में देखें भारत-पाकिस्तान की जंग, PVR INOX के 100+ सिनेमाघरों में फाइनल मैच की स्पेशल स्क्रीनिंग

(Photo : X)

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला अब आप बड़े पर्दे पर देख सकते हैं. PVR INOX ने ऐलान किया है कि वह इस महामुकाबले को भारत के 100 से भी ज़्यादा सिनेमाघरों में लाइव दिखाएगा.

सिनेमाघर में स्टेडियम जैसा मज़ा

भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को दुबई में एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा. इस मैच को लेकर फैंस में ज़बरदस्त उत्साह है. इसी को देखते हुए PVR INOX ने ITW यूनिवर्स और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के साथ मिलकर यह शानदार फैसला लिया है. अब फैंस स्टेडियम जैसे माहौल में अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस रोमांचक मैच का आनंद ले सकेंगे. इस मैच के टिकट BookMyShow पर उपलब्ध हैं.

इतिहास में पहली बार होगा ऐसा

आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी. 16 संस्करणों के बाद, आखिरकार इन दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच खिताबी मुकाबला देखने को मिलेगा.

इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है और वे इस जीत की लय को बरकरार रखना चाहेंगे. भारत इस टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन भी है.

वहीं, पाकिस्तान के लिए उनकी बल्लेबाज़ी चिंता का विषय बनी हुई है. हालांकि, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाजों के साथ उनकी गेंदबाज़ी काफी मज़बूत है. कुल मिलाकर, यह फाइनल मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है.