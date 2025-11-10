ICC T20 World Cup 2026 Venue: अहमदाबाद में बनेगा टी20 विश्वकप का आगाज़ और फाइनल वेन्यू, भारत-श्रीलंका करेंगे संयुक्त मेज़बानी

आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप (Photo Credit: X Formerly Twitter)

ICC T20 World Cup 2026 Venue: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप 2026 के लिए उन्हीं स्थलों को प्राथमिकता दी है, जिन पर 2023 वनडे विश्वकप के अहम मुकाबले खेले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच और फाइनल दोनों का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. भारतीय एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, टी20 विश्वकप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक किया जाएगा. हालांकि, इस कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा आईसीसी द्वारा जल्द ही की जाएगी. बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने टूर्नामेंट का ड्राफ्ट शेड्यूल आईसीसी को सौंप दिया है. 2023 विश्वकप की तरह इस बार भी उद्घाटन और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में ही होगा, जबकि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम एक सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगा. हालांकि, पिछली बार टूर्नामेंट 10 शहरों में खेला गया था, लेकिन इस बार आयोजन को सीमित करते हुए केवल पाँच भारतीय शहरों में मुकाबले होंगे. दुबई में आईसीसी बैठक में BCCI ने उठाया मुद्दा, एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर ICC ने की दखल देने की पेशकश

पांच भारतीय शहरों को मिली मेज़बानी, मुंबई में सेमीफाइनल

भारत में कुल पाँच प्रमुख स्थलों अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता पर मुकाबले खेले जाएंगे. सभी शहरों को कम से कम छह मैच मिलने की संभावना है. मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम एक सेमीफाइनल की मेज़बानी करेगा. वहीं, कोलकाता का ईडन गार्डन्स और चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम भी सूची में शामिल हैं. बेंगलुरु इस बार टूर्नामेंट से बाहर रहेगा। हाल ही में हुए स्टांपीड हादसे के बाद से चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सवाल खड़े हुए थे. हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि यहां वार्म-अप मैच खेले जा सकते हैं. बीसीसीआई अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड्स पर भी अभ्यास मैच आयोजित करने पर विचार कर रहा है.

भारत और श्रीलंका मिलकर करेंगे आयोजन

गौरतलब है कि टी20 विश्वकप 2026 की मेज़बानी भारत अकेले नहीं करेगा. इस बार भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे. भारत में जहां पाँच शहरों में मुकाबले होंगे, वहीं श्रीलंका में तीन स्थानों कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम, पल्लेकेले और तीसरा स्थल डंबुला या हंबनटोटा में मैच खेले जाने की संभावना है. बीसीसीआई, आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के बीच हुए समझौते के अनुसार, पाकिस्तान की टीम भारत की सरज़मीं पर नहीं खेलेगी. यदि भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हुए, तो उनका मैच कोलंबो में आयोजित किया जाएगा. इसी तरह, अगर पाकिस्तान या श्रीलंका में से कोई भी टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है, तो वह मुकाबला भी कोलंबो में होगा. और यदि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचता है, तो शिखर मुकाबला भी प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.