IND-W vs SL-W 4th T20I 2025 Preview: श्रीलंका महिला बनाम भारतीय महिला चौथे टी20 से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women’s National Cricket Team Match Preview: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(कविवार) को तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका महिला टीम के खिलाफ जारी टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ में अब तक तीन मैचों में लगातार तीन शानदार जीत दर्ज कर सीरीज़ अपने नाम कर ली है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में भारत का दबदबा साफ नजर आया, जहां रेणुका सिंह ठाकुर ने गेंद से और शैफाली वर्मा ने बल्ले से टीम को मजबूती दी. टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में कुछ बदलाव जरूर किए, लेकिन इससे संतुलन बिगड़ने के बजाय और मजबूत हुआ. तीनों मुकाबलों में भारत ने लक्ष्य का पीछा बेहद सहजता से किया और कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुआई में श्रीलंका को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया. भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई 3-0 से बढ़त, शैफाली वर्मा ने बल्ले से मचाया कोहराम

दूसरी ओर, चमारी अथापथु की कप्तानी वाली श्रीलंका महिला टीम इस सीरीज़ में आत्मविश्वास की कमी से जूझती नजर आई. परिस्थितियां उनके पक्ष में होने और तीनों मैचों में टॉस जीतने के बावजूद लंकाई टीम भारतीय दबाव से उबर नहीं सकी. मैदान पर उनका तालमेल और रणनीति दोनों ही कमजोर दिखाई दिए, जिसका नतीजा उन्हें निराशाजनक सीरीज़ हार के रूप में भुगतना पड़ा. अब श्रीलंका का आखिरी लक्ष्य यही रहेगा कि बचे हुए दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सम्मानजनक विदाई ली जाए, जबकि भारतीय टीम की नजरें लगातार चौथी जीत हासिल करने पर टिकी होंगी.

टी20 में भारत(महिला) बनाम श्रीलंका(महिला) का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (IND W vs SL W Head To Head): भारतीय महिला टीम और श्रीलंका महिला टीम के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 29 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मुकाबलों में भारतीय महिला टीम ने 23 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका महिला टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ है, जिससे साफ है कि आंकड़ों में भारत का दबदबा साफ नजर आता है.

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 2025 मैच के लिए प्रमुख खिलाड़ी (IND W vs SL W Key Players): शैफाली वर्मा, इमेशा दुलानी, मल्की मदारा, हरमनप्रीत कौर, चमारी अथापथु, रेणुका सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इस मुकाबले में भी इन पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND W vs SL W Mini Battle): शैफाली वर्मा और मल्की मदारा के बीच की भिड़ंत पावरप्ले में निर्णायक साबित हो सकती है. वहीं जेमिमा रोड्रिग्स और शशिनी गिम्हानी के बीच का मुकाबला भी मैच की दिशा तय कर सकता है. गेंदबाज़ी में रेणुका सिंह बनाम इमेशा दुलानी की टक्कर रोमांच बढ़ा सकती है. कप्तान हरमनप्रीत कौर और चमारी अथापथु के बीच की रणनीतिक जंग पर भी फैंस की खास नजर रहेगी.

भारत बनाम श्रीलंका महिला चौथा टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज़ का चौथा मुकाबला 28 दिसंबर 2025(रविवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय समयनुसार शाम 07:00 PM बजे से खेला जाएगा. जबकि टॉस 06:30 PM पर किया जाएगा.

भारत बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 2025 मैच का टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला टी20 सीरीज़ 2025 का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. फैंस भारत में टीवी पर IND-W बनाम SL-W चौथे टी20 2025 का सीधा प्रसारण देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर देख सकते हैं. भारत में भारतीय महिला क्रिकेट मैचों के लिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग अधिकार जिओहॉटस्टार के पास हैं. प्रशंसक भारत में IND-W बनाम SL-W चौथे T20 2025 का मुफ़्त लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए जिओहॉटस्टार ऐप या वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं.

भारत बनाम श्रीलंका महिला चौथे टी20 2025 मैच की संभावित प्लेइंग XI

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: चमारी अथापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलक्षिका सिल्वा, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेट कीपर), मालशा शेहानी, इनोका राणावीरा, मालकी मदारा, निमेशा मधुशानी