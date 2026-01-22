Afghanistan vs West Indies, 1st T20I Match Key Players To Watch Out: अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज के बीच आज खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 3rd T20I Match Key Players To Watch: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 22 जनवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने वेस्टइंडीज को 39 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही अफगानिस्तान की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के हाथों में हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की अगुवाई ब्रैंडन किंग (Brandon King) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs West Indies, 3rd T20I Match Live Streaming In India: तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी अफगानिस्तान, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आज के रोमांचक मुकाबले में दरविश रसूली, अब्दुल्ला अहमदजई, राशिद खान, इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, ब्रैंडन किंग, केसी कार्टि, शिमरोन हेटमायर और जस्टिन ग्रीव्स ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी. अफगानिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और जस्टिन ग्रीव्स के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं शिमरोन हेटमायर और राशिद खान के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज टी20 इंटरनेशनल हेड-टू-हेड (AFG vs WI T20I Head to Head Stats)

अफगानिस्तान बनाम वेस्टइंडीज के बीच अबतक कुल 10 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान दोनों के बीच बराबरी का मुकाबला देखने को मिला हैं. वेस्टइंडीज की टीम ने पांच मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को भी पांच मैचों में जीत नसीब हुई है. अब तक खेले गए टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच बहुत ज्यादा मैच नहीं हुए हैं, लेकिन जितने भी मुकाबले हुए हैं, वे काफ़ी रोमांचक रहे हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें (SL vs AFG Key Players To Watch)

रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz): अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने नौ मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. रहमानुल्लाह गुरबाज की निरंतरता और आक्रामकता अफगानिस्तान के टॉप आर्डर को मजबूती देती है.

अजमतुल्लाह उमरजई (Azmatullah Omarzai): अजमतुल्लाह उमरजई ने बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान दिया है. अजमतुल्लाह उमरजई ने पिछले 10 मैचों में 32.71 की औसत और 69.81 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 229 रन बनाए हैं.

मोहम्मद नबी (Mohammed Nabi): अफगानिस्तान के स्टार आलराउंडर मोहम्मद नबी ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. मोहम्मद नबी का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी अफगानिस्तान के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

कीसी कार्टी (Keacy Carty): वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज कीसी कार्टी ने पिछले 7 मैचों में 243 रन बनाए हैं. इस दौरान कीसी कार्टी की औसत 48.6 और स्ट्राइक रेट 91.01 रही है. कीसी कार्टी की आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी स्थिति में टीम के लिए उपयोगी साबित होती है.

शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer): वेस्टइंडीज के घातक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर ने हाल के मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया है. शिमरोन हेटमायर ने पिछले 10 मैचों में 48.71 की औसत और 93.93 की स्ट्राइक रेट के साथ 341 रन बनाए हैं.

जस्टिन ग्रीव्स (Justin Greaves): गेंदबाजी में जस्टिन ग्रीव्स ने अपनी सटीकता से सभी को प्रभावित किया है. जस्टिन ग्रीव्स ने पिछले चार मैचों में छह विकेट चटकाए हैं, और जस्टिन ग्रीव्स की इकॉनमी मात्र 4.04 रही है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs WI 3rd T20I Match Playing Prediction)

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी.

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग (कप्तान), एलिक अथानाज़, जॉनसन चार्ल्स (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, एविन लुईस, क्वेंटिन सैम्पसन, मैथ्यू फोर्ड, खैरी पियरे, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, रेमन सिमंड्स.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.