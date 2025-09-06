Afghanistan vs United Arab Emirates, Tri-Series 2025 6th Match 2025 Video Highlights: रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रनों से दी शिकस्त, गेंदबाजों ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें AFG बनाम UAE मैच का पूरा हाइलाइट्स

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 6th Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Video Highlights: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का छठा मुकाबला 5 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान ने यूएई को 4 रनों से हरा दिया. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 170 रन बनाए, जिसके जवाब में यूएई की टीम 166/5 पर रुक गई. आखिरी ओवर तक खिंचा यह मुकाबला दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक साबित हुआ. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहीं हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: AFG vs UAE Tri-Series 2025 Scorecard: यूएई टी20आई ट्राई-सीरीज़ में अफगानिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात को 4 रनों से हराया, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का वीडियो हाइलाइट्स (UAE vs AFG 6th T20I Highlights)

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरे अफगानिस्तान की ओर से कप्तान इब्राहिम जादरान ने 48 रन (35 गेंद) की दमदार पारी खेली. वहीं विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भी 40 रन (38 गेंद) बनाए और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. आखिर में करीम जनत ने सिर्फ 14 गेंदों में 28 रन ठोक कर स्कोर को 170 तक पहुंचाया. यूएई की ओर से हैदर अली सबसे सफल गेंदबाज़ रहे जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हासिल किए. इसके अलावा सिमरनजीत सिंह और मुहम्मद फारूक ने एक-एक विकेट लिया.

171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की शुरुआत अच्छी रही. सलामी बल्लेबाज़ मुहम्मद वसीम ने 29 गेंदों पर 44 रन बनाए, जबकि आसिफ खान ने भी 28 गेंदों पर 40 रनों की धमाकेदार पारी खेली है. अलीशान शरीफू ने 27 रन जोड़े, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके. अफगानिस्तान की ओर से गेंदबाजों ने संयमित प्रदर्शन किया.

शराफुद्दीन अशरफ (1/20), नूर अहमद (1/23) और मुजीब उर रहमान (1/27) ने किफायती गेंदबाजी के साथ अहम विकेट चटकाए. वहीं, डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने मुकाबला अपने नाम किया. यूएई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन अफगान गेंदबाजों ने दबाव बनाते हुए सिर्फ 8 ही रन दिए. इस तरह मैच में उतार-चढ़ाव के बाद अफगानिस्तान ने 4 रनों से जीत हासिल की.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.