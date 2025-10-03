Afghanistan vs Bangladesh, 2nd T20I Match Pitch Report: शारजाह में अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या बांग्लादेश के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match Pitch Report: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma And Virat Kohli Together: रोहित शर्मा और विराट कोहली की जर्सी पहने कैमरे में कैद दो नन्हें फैंस, कैमरामैन ने कैद की दी खूबसूरत पल- Watch Video

पहले मुकाबले का हाल

पहले टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल 10 रन और इब्राहिम जादरान 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 31 गेंदों पर 40 रन और मोहम्मद नबी ने 25 गेंदों में 38 रन की अहम पारी खेली. अंतिम ओवरों में शराफुद्दीन अशरफ ने नाबाद 17 रन जोड़कर अफगानिस्तान को 9 विकेट खोकर 151 रन तक पहुंचाया.

बांग्लादेश की ओर से तंजीम हसन और रिशाद हुसैन ने 2-2 विकेट लिए। मुस्तफिजुर रहमान और नसुम अहमद को 1-1 सफलता मिली. लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने शानदार शुरुआत की. तंजीद हसन (51) और परवेज हुसैन (54) ने पहले विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी कर अफगानिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दीं। हालांकि बीच के ओवरों में बांग्लादेश की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम ने 12 से 16 ओवर के बीच में 6 विकेट गंवा दिए. लेकिन अंत में नुरुल हसन (23* रन, 13 गेंद) और रिशाद हुसैन (14* रन, 9 गेंद) ने जिम्मेदारी संभाली और 8 गेंद शेष रहते बांग्लादेश को लक्ष्य तक पहुंचाकर 4 विकेट से जीत दिला दी. अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 4 विकेट झटके, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे. इसके अलावा फरीद अहमद और नूर अहमद को 1-1 विकेट मिला. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली.

इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. बांग्लादेश की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, अफगानिस्तान की टीम को पांच मैचों में जीत मिली हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

शारजाह की पिच रिपोर्ट (Sharjah Pitch Report)

अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 3 अक्टूबर से शारजाह के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शारजाह की पिच पर हमेशा से गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है. इस बार पिचों पर थोड़ी घास नजर आ रहीं हैं, जिससे तेज गेंदबाजों को शुरुआत में काफी मदद मिल सकती है. इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 62% मुकाबले जीते हैं.

मौसम की बात करें तो, आज शाम शारजाह में मौसम साफ और गर्म रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए मैच बिना किसी रुकावट के पूरा होगा. तापमान 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, और खिलाड़ियों को थोड़ी उमस का सामना करना पड़ सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 2nd T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सिदीकुल्लाह अतल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, ए.एम. ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूकी.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद/शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं