AFG vs PAK, UAE T20I Tri-Series 2025 Scorecard: शारजाह में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से हराकर ट्राई-सीरीज़ में किया शानदार आगाज, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से हराकर शानदार शुरुआत की. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 182 रन बनाए. जिसके जबाब में बल्लेबाजी करने उतरी अफ़ग़ानिस्तान 19.5 ओवर में 143 रन पर ऑलआउट हो गई हैं. पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को दिया 183 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य,सलमान आगा ने खेला तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

सलमान अली आगा ने नाबाद 53 रन बनाकर टीम को मजबूती प्रदान की, जबकि साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज़ ने क्रमशः 21-21 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं. पाकिस्तान की पारी की शुरुआत जबरदस्त रही और सलामी बल्लेबाज़ फरहान ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर टीम को अच्छे रफ्तार में खड़ा किया. आगा ने अपने नाबाद अर्धशतक के दौरान चौके-छक्कों की बरसात की और मध्यक्रम को संभाला. मोहम्मद नवाज़ की 11 गेंदों में 21 रनों की आतिशी पारी ने अंत में पाकिस्तान को 180 के पार पहुँचाने में मदद की.

अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने 16 गेंदों में 39 रन की पारी खेली और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 27 गेंदों में 38 रन बनाए, लेकिन ये प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थे. अफगानिस्तान की बल्लेबाज़ी मजबूत शुरुआत के बाद भी धीमी पड़ गई और विकेट जल्दी गिरते रहे.

पाकिस्तान के गेंदबाज़ों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. हारिस रऊफ़ ने 3.5 ओवर में 4 विकेट झटककर अफगानिस्तान की बल्लेबाज़ी को चुनौतीपूर्ण बना दिया. शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को बढ़त दिलाई. अफगानिस्तान के कुछ बल्लेबाज़ों ने विरोध किया, लेकिन विकेटों की गिरती रही और टीम निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकी.