Abhishek Sharma New Record: कोहली के इस विराट रिकॉर्ड पर अभिषेक शर्मा की निगाहें, महज इतना रन बनाते ही रच देंगे नया इतिहास; देखें आकंड़ें

अभिषेक शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 5th T20I Match 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 19 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ में कोहरे के कारण चौथा टी20 मुकाबला रद्द कर दिया गया था. इससे पहले तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब पांचवें टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. जबकि, टीम इंडिया सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs South Africa 5th T20I Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2006 में खेला गया था. अब तक 35 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने 20 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम को महज 13 मैच में जीत मिली है. दो मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है. भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 15 मुकाबले खेले गए हैं. सात मैच में भारत को जीत मिली है. सात मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं.

टीम इंडिया के घातक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma T20 Records) के पास पांचवें और आखिरी टी20 इंटनरेशनल में खास रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा. साल 2025 में अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और अभी तक 40 मैच की 39 पारियों में 41.26 की औसत से 1568 रन बनाए हैं. इस दौरान अभिषेक शर्मा के बल्ले से तीन शतक और नौ अर्धशतक निकल चुके हैं. अभिषेक शर्मा ने मौजूदा साल में 20 पारियों में 825 रन बनाए हैं.

अगर अभिषेक शर्मा पांचवें टी-20 में 47 रन बना लेते हैं तो बतौर भारतीय एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. फिलहाल इस लिस्ट में टॉप पर विराट कोहली हैं. विराट कोहली ने साल 2016 में 31 टी20 मैच की 29 पारियों में 89.66 की औसत से 1614 रन बनाए थे. इस दौरान विराट कोहली ने चार शतक और 14 अर्धशतक जड़े थे.

इसके अलावा मौजूदा साल में अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटनरेशनल में 53 छक्के जड़े हैं. अगर अभिषेक शर्मा पांच छक्के जड़ लेते हैं तो एक साल में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आ जाएंगे.

बता दें कि मौजूदा सीरीज में अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. अभिषेक शर्मा ने शुरूआती तीन मैच में 23 की औसत से सिर्फ 69 रन बनाए. गौरतलब है कि पांच मैच की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे है. अब टीम इंडिया की निगाहें इस मैच में सीरीज में अपने नाम करने पर होगी और दक्षिण अफ्रीका सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.