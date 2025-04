Abhishek Sharma Century: अभिषेक शर्मा ने जड़ा महज 40 गेंदों पर ताबड़तोड़ शतक, सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 170 के पार

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, TATA IPL 2025 27th Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 27वां मुकाबला आज यानी 12 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) बनाम पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में एसआरएच की अगुवाई पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं. जबकि, पीबीकेएस की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. इस बीच रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 245 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 246 रन बनाने हैं. लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के घातक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज 40 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया हैं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का स्कोर 175/1.

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के घातक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने महज गेंदों पर जड़ा शतक:

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗧𝗛𝗧𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 💯🔥

A scintillating CENTURY for Abhishek Sharma in just 4⃣0⃣ deliveries 🤯

Did you get a chance to catch your breath? Because we didn't 😮‍💨

Updates ▶ https://t.co/RTe7RlXDRq#TATAIPL | #SRHvPBKS pic.twitter.com/OiMlBA7yrw

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2025