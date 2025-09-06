CAFA Nations Cup: सीएएफए नेशंस कप 2025 में तीसरे स्थान के प्लेऑफ में ओमान से भारत का सामना

IND vs AFG, CAFA Nations Cup 2025(Credit: X/Twitter)

नई दिल्ली, 6 सितंबर : सीएएफए नेशंस कप 2025 में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की भिड़ंत ओमान से होगी. यह मुकाबला सोमवार को ताजिकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेला जाना है. ओमान शुक्रवार को ग्रुप-ए में ग्रुप लीडर उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दोनों टीमों के अंक समान थे. ओमान की टीम टूर्नामेंट में अपराजित लय को बरकरार रखते हुए अपने अभियान का शानदार अंत करना चाहेगी. इस बीच, उज्बेकिस्तान ग्रुप-बी की टॉप टीम ईरान के खिलाफ फाइनल में खेलेगा.

ब्लू टाइगर्स ने गुरुवार को अपने आखिरी ग्रुप मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ गोलरहित ड्रॉ के बाद तीसरे स्थान के लिए अपनी जगह पक्की कर ली. आईएसएल वेबसाइट के अनुसार, ईरान और ताजिकिस्तान के बीच 2-2 से ड्रॉ के बाद ही उनकी योग्यता की पुष्टि हुई. खालिद जमील की टीम ने तीन मैचों में एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ चार अंक जुटाते हुए ग्रुप चरण का समापन किया है. यह भी पढ़ें : Zimbabwe vs Sri Lanka, 2nd T20I Match 2025 Toss Winner Prediction: जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच हरारे में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

ईरान सात अंकों के साथ टॉप पर रहा, जबकि मेजबान ताजिकिस्तान ने भी चार अंक हासिल किए, लेकिन हेड-टू-हेड नियम के तहत भारत से पीछे रह गया, क्योंकि ब्लू टाइगर्स ने उद्घाटन मैच में ताजिकिस्तान को 2-1 से हराया था. वहीं, अफगानिस्तान सिर्फ एक अंक के साथ बिना जीत के टूर्नामेंट से बाहर हो गया. जमील की टीम के लिए यह प्लेऑफ मुकाबला पोडियम पर जगह बनाने का शानदार मौका है, जबकि ओमान अपने जीत के क्रम को बरकरार रखते हुए टूर्नामेंट का अंत शानदार तरीके से करना चाहेगा.

शुक्रवार को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) और एफसी गोवा ने एक संयुक्त बयान में कहा कि भारतीय डिफेंडर संदेश झिंगन को सीएएफए नेशंस कप 2025 में ईरान के खिलाफ मैच के दौरान चीकबोन फ्रैक्चर हुआ. झिंगन को यह चोट मैच के पहले हाफ में लगी. भारत ने इस मुकाबले को 0-3 से गंवा दिया. इसके बावजूद झिंगन ने पूरे 90 मिनट खेलते हुए अपनी जुझारूपन दिखाया. इसके बाद वह शेष सीएएफए कप मुकाबलों से बाहर हो गए और बुधवार को भारत लौट आए.