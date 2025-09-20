Asia Cup 2025 India vs Oman: मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने जीता ओमान के खिलाड़ियों का दिल, साझा किए अनुभव

(Photo : X)

अबू धाबी, 20 सितंबर : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के 12वें मैच में ओमान को हराने के बाद इस टीम के खिलाड़ियों के साथ बातचीत की. इस दौरान सूर्या ने बहुमूल्य सलाह और अनुभव साझा करते हुए विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें मैच के बाद सूर्या ओमान की टीम के सदस्य और सहयोगी स्टाफ बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव ने ओमान के खिलाड़ियों से कहा, "पावरप्ले के बाद कोई भी टीम खेल को नियंत्रित करने की कोशिश करेगी. ऐसे में आपको रणनीतिक रूप से खेलना होता है. हर टीम के लिए सीखने लायक काफी कुछ होता हैं, हमारी टीम के पास भी सीखने के लिए बहुत कुछ है. मेरा मानना है कि ऊर्जा और आपसी माहौल बनाए रखना बेहद जरूरी है. जैसे आप सब साथ बैठे थे, वैसे ही चाहे स्कोर 5 विकेट खोकर 50 रन हो या बगैर किसी नुकसान के 60 रन, उस ऊर्जा का असर पूरे ग्रुप पर पड़ता है." यह भी पढ़ें : Indian Junior Women’s Hockey Team: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा

उन्होंने कहा, "हर बल्लेबाज जो मैदान पर आता है, वह योगदान देता रहेगा. मैं हमेशा कहता हूं कि मैदान के बाहर आप जो समय साथ बिताते हैं और जो मेहनत करते हैं, वही मैदान पर झलकती है. जैसे ही किसी ने अर्धशतक लगाया, मैंने देखा कि सभी खड़े हो गए. मेरी नजर में यह बहुत अहम बात है." भारतीय कप्तान ने कहा, "जब आप मैदान से बाहर निकलें, तो आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आज हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. यह सोचकर आपको अच्छी नींद आनी चाहिए. यह सोचकर नहीं कि आप जीते, या फिर हारे. यह आपके रवैये और कल्चर पर निर्भर करेगा. आप सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और नतीजा आपके सामने है."

आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में शुक्रवार को टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ 21 रन से जीत दर्ज की. भारत सुपर-4 में 21 सितंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगा, जिसके बाद 24 सितंबर को टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा. 26 सितंबर को भारत के सामने श्रीलंकाई टीम चुनौती पेश करेगी.