India-Pakistan: ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को तत्काल रद्द करने की मांग उठाई

मुंबई, 14 सितंबर : एशिया कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान (India Pakistan) के बीच क्रिकेट मैच होने जा रहा है. यह मैच दुबई में होगा. क्रिकेट के फैंस इस मुकाबले के लिए उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग हैं जो इस मैच का विरोध भी कर रहे हैं. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को तत्काल रद्द करने की मांग पीएम मोदी से की है. उन्होंने इसके लिए एक लंबा-चौड़ा पत्र भी लिखा है.

पत्र में लिखा है कि 140 करोड़ भारतीयों के साथ, अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) आज 14 सितंबर 2025 को दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच की कड़ी निंदा करता है और इसका विरोध करता है. ऐसे समय में जब हमारा देश जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले का शोक मना रहा है, जहां 26 निर्दोष भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछकर उनके परिवारों के सामने बेरहमी से मार डाला था, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच आयोजित करना हमारे शहीदों और उनके परिवारों का अपमान है.” यह भी पढ़ें : India Women vs Australia Women, 1st ODI Match 2025 Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 282 रनों का टारगेट, प्रतिका रावल ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

इस पत्र में उन्होंने बताया कि भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठा चुकी है. इसी संदर्भ में एआईसीडब्ल्यूए ने पहले ही पाकिस्तानी कलाकारों और ‘सरदार जी 3’ जैसी फिल्मों पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया था. उन्होंने लिखा, “हम हमेशा अपने देश के लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, मगर बीसीसीआई राष्ट्र के गौरव से अधिक पैसे को प्राथमिकता देता दिख रहा है और खेल की आड़ में एक आतंकवादी देश के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है. बीसीसीआई के लिए क्रिकेट भले ही सबसे ऊपर हो, लेकिन भारत के लोगों के लिए हमारा राष्ट्र सबसे पहले आता है.”

एआईसीडब्ल्यूए ने तत्काल प्रभाव से इस मैच को रद्द करने की मांग पीएम मोदी से की है. साथ ही कहा कि भारत-पाक के बीच मैच करवाना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में अपनी जान गंवाने वाले हमारे सैनिकों और नागरिकों के बलिदान के साथ विश्वासघात है. इसी के साथ ही संगठन ने देश के नागरिकों से इस मैच का बहिष्कार करने की मांग की है. वहीं भारतीय सिलेब्रिटी और फिल्म निर्माताओं से भी इस मैच का विरोध करने का आग्रह किया है.