Earthquake in Northern Chile: चिली के उत्तरी इलाके में गुरुवार को तेज़ भूकंप के झटके महसूस किए गए. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज़ (GFZ) के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र जमीन से 178 किलोमीटर (करीब 110 मील) की गहराई में था. राहत की बात ये रही कि इस झटके के कारण अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है. गहराई ज्यादा होने की वजह से भूकंप के असर में थोड़ी नरमी देखी गई.

फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. चिली भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है, जहां इस तरह के झटके सामान्य माने जाते हैं.

