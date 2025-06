दक्षिण अफ्रीका में एक स्कूल के फंडरेजर में अचानक तेज हवा के झोंके ने एक इन्फ्लेटेबल बाउंस हाउस को हवा में ऊपर उड़ गया, जिससे दो बच्चे उसमें से उछलकर नीचे गिर गए. बच्चों को लगभग पच्चीस फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हुए देखा गया, जिससे देखने वाले हैरान रह गए. यह घटना उस दिन हुई, जो परिवारों और छात्रों के लिए आनंददायक दिन था. वीडियो के अनुसार, जब तेज हवा का झोंका आया, तो इन्फ्लेटेबल संरचना सुरक्षित रूप से बंधी नहीं थी, इसलिए बाउंस हाउस हवा में ऊपर उठ गया. वह भयावह दृश्य, जिसमें बाउंस हाउस उड़ गया और बच्चे जमीन पर गिर गए, कैमरे और प्रत्यक्षदर्शियों की रिपोर्ट में कैद हो गया. बच्चों को तुरंत उपचार दिया गया. यह भी पढ़ें: बंद होने जा रहा है 'नरक का दरवाजा'! जानें तुर्कमेनिस्तान में 54 साल से जल रही आग को कैसे बुझाया जा रहा

NEW: Two children thrown from an inflatable bounce house after a gust of wind lifted it up into the air at a school fundraiser event in South Africa.

The children were seen falling out of the bounce house from about 25 feet in the air.

According to Today, the children… pic.twitter.com/bn5USHMYkn

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 9, 2025