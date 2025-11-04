Tish Hyman Gold's Gym Controversy: अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रहने वाली सिंगर-सॉन्गराइटर टिश हायमन (Singer-Songwriter Tish Hyman) को गोल्ड्स जिम, बेवर्ली सेंटर (Gold's Gym, Beverly Center) से बाहर निकाल दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि एक शख्स बार-बार महिलाओं के लॉकर रूम में घुस रहा था, और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनकी जिम मेंबरशिप ही रद्द कर दी गई. टिश का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस व्यक्ति के खिलाफ कई शिकायतें की थीं, लेकिन जिम प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. घटना वाले दिन जब उन्होंने सीधे उस शख्स से सवाल किया, तो उसने उन्हें अपमानजनक नाम से पुकारा. डर के मारे टिश जिम से बाहर भागीं और पुलिस को बुलाया गया.

इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिम प्रबंधन ने टिश की भी सदस्यता समाप्त कर दी. अब सिंगर ने सोशल मीडिया पर महिलाओं से गोल्ड्स जिम के बहिष्कार और सुरक्षित माहौल की मांग की है.

अमेरिकी सिंगर Tish Hyman ने गोल्ड्स जिम पर लगाया गंभीर आरोप

टीश हाइमन का दावा, विवाद के बाद जिम ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी

गोल्ड्स जिम को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा

