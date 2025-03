Dhoni Spotted Guiding CSK Youngsters: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल 2025 से पहले सीएसके के ट्रेनिंग कैंप में युवा खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर सिखाते हुए देखा गया. सीएसके के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में धोनी को टीम इंडिया के खिलाड़ियों दीपक हुड्डा और खलील अहमद को सलाह देते हुए देखा गया. पांच बार के आईपीएल विजेता धोनी को बिना डेब्यू किए हुए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुर्जपनीत सिंह को लंबे समय तक गाइड करते हुए भी देखा गया. 43 वर्षीय धोनी को नेट्स में विजय शंकर को बल्लेबाजी के टिप्स देते हुए भी देखा गया.

MS धोनी ने CSK के युवा खिलाड़ियों को दिए गुरुमंत्र

Guiding the Youngstars with a touch of MaSterclass! ✨💛#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/OHStVx2Vn3

