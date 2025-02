भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के शानदार शतक की बदौलत टीम ने पाकिस्तान पर छह विकेट से बड़ी जीत दर्ज की और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी जगह बनाई. दुबई में रविवार को शानदार प्रदर्शन करने वाले कोहली ने एक चौका लगाकर भारत को जीत की ओर अग्रसर किया और अपना 51वां वनडे शतक बनाया. कोहली के लिए यह पारी के दौरान अपने प्रसिद्ध कवर ड्राइव पर अधिकार जताने का एक बेहतरीन अवसर भी था, जिसमें उन्होंने सात चौके लगाए.

हाल ही में, दाएं हाथ के इस बल्लेबाज को कवर ड्राइव खेलने में परेशानी हो रही थी और इस शॉट को खेलने के प्रयास में कई बार आउट भी हुए. अपने कवर ड्राइव पर प्रकाश डालते हुए, कोहली ने कहा कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर मुकाबले में आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने शॉट्स को शुरू में ही पीछे कर लिया. भारत अब 2 मार्च को अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा.

