Lucio Suffers Burns in Home Accident: ब्राजील के पूर्व फुटबॉल स्टार, विश्व कप विजेता और इंटर मिलान के दिग्गज लुसियो 16 मई( शुक्रवार) को एक दुर्घटना का शिकार हो गए. 47 वर्षीय लुसियो को उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में जलन के कारण अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में इलाज किया जा रहा है. ला गज़ेटा डेलो स्पोर्ट के अनुसार, दुर्घटना घर पर हुई. एक बयान में, अस्पताल ने कहा कि पूर्व डिफेंडर 'स्थिर, होश में है और लगातार निगरानी में है.'

Pray for Lucio. 🥹🇧🇷

Legendary brazilian defenders Lucio is in ICU after severe burning due to a sudden fire accident in his house.

He was the leader of Brazil's defence in 2002. 💔 pic.twitter.com/V21t6HUsd6

