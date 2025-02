WPL 2025: गुजरात जायंट्स ने बुधवार (5 फरवरी) को आगामी महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2025 सीजन के लिए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एश्ले गार्डनर को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है. गार्डनर अपनी नेशनल टीम की साथी बेथ मूनी की जगह लेंगी. मूनी जिन्हें 2023 में कप्तान बनाया गया था. लेकिन चोट के कारण वह पहला सीजन नहीं खेल पाई थी. हालांकि पिछले सीजन में मूनी ने वापसी की और कप्तानी संभाली. लेकिन टीम के प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं आया. पिछले सीजन में गुजरात आठ मैचों में से सिर्फ़ दो जीत ही हासिल कर पाईं ूथी. महिला प्रीमियर लीग की शुरुआत से ही गार्डनर जायंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी रही हैं. पिछले दो सीजन में इस स्टार क्रिकेटर ने 324 रन बनाए और 17 विकेट झटके.

🚨 Captain Announcement 🚨

Ashleigh Gardner is the 🆕 Gujarat Giants Captain Ⓒ and will lead the team from #TATAWPL 2025 onwards 👌@Giant_Cricket pic.twitter.com/x8CUVHY0Oq

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 5, 2025