Virat Kohli Test Retirement: विराट कोहली ने 12 मई 2025 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. कोहली ने टीम इंडिया के लिए पिछली दो सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और ऐसी अटकलें थीं कि वह इस प्रारूप से संन्यास ले सकते हैं. उम्मीद के मुताबिक, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की पुष्टि करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट साझा किया. इस बीच शुभमन गिल ने भी कोहली के प्रति शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट साझा किया. उन्होंने लिखा, 'जब मैं 13 साल का था तब आपको बल्लेबाजी करते हुए देखता था और सोचता था कि कोई उस तरह की ऊर्जा मैदान पर कैसे ला सकता है - आपके साथ मैदान साझा करने और यह महसूस करने तक कि कोई और ऐसा संभवतः नहीं कर सकता - आपने न केवल एक पीढ़ी को प्रेरित किया है, आपने लाखों लोगों की मानसिकता को नया रूप दिया है.' गिल ने भी उनका धन्यवाद भी किया.

Anything I write for you, paji, will never truly capture what I feel or the impact you’ve had on me.

From watching you bat when I was 13 and wondering how someone could bring that kind of energy to the field - to sharing the field with you and realizing no one else possibly can… pic.twitter.com/s6LhnPWbNK

— Shubman Gill (@ShubmanGill) May 12, 2025