CEAT Awards 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती(Varun Chakaravarthy) को 7 अक्टूबर(मंगलवार) को आयोजित CEAT अवॉर्ड्स 2025 समारोह में पुरुष T20I गेंदबाज ऑफ द ईयर का सम्मान मिला हैं. वरुण चक्रवर्ती ने गेंद से अहम भूमिका निभाते हुए मेन इन ब्लू को क्रमशः ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी दुबई में जीतने में मदद की. इस साल वरुण ने 11 T20I मैचों में 21 विकेट लिए और उनका इकॉनमी रेट 7.02 रहा है.

वरुण चक्रवर्ती को मिला मेंस T20I गेंदबाज ऑफ द ईयर का खिताब

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)