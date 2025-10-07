CEAT Awards 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India National Cricket Team) के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती(Varun Chakaravarthy) को 7 अक्टूबर(मंगलवार) को आयोजित CEAT अवॉर्ड्स 2025 समारोह में पुरुष T20I गेंदबाज ऑफ द ईयर का सम्मान मिला हैं. वरुण चक्रवर्ती ने गेंद से अहम भूमिका निभाते हुए मेन इन ब्लू को क्रमशः ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी दुबई में जीतने में मदद की. इस साल वरुण ने 11 T20I मैचों में 21 विकेट लिए और उनका इकॉनमी रेट 7.02 रहा है.

वरुण चक्रवर्ती को मिला मेंस T20I गेंदबाज ऑफ द ईयर का खिताब

Celebrating Varun Chakravarthy’s evolution and defining role in bowling supremacy. (CCR2025, CEATCricketAwards2025, CEATCricketRatingAwards2025, CeatCricketRatings, CCR, CEAT, ThisIsRPG) pic.twitter.com/cMRAYYDL4i — CEAT TYRES (@CEATtyres) October 7, 2025

