India National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, ICC Champions Trophy 2025 2nd Match Live Score Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 20 फरवरी को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों का चैंपियंस ट्राफी में यह पहला मैच हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई रोहित शर्मा (Rohit Sharma) कर रहे हैं. दूसरी ओर, बांग्लादेश की कमान नजमुल हुसैन शान्तो (Najmul Hossain Shanto) के हाथों में हैं. इस बीच आज के मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम के बल्लेबाज जेकर अली के बाद तौहीद हृदोय ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया हैं. बांग्लादेश की टीम का स्कोर 140/5.

तौहीद हृदोय ने जड़ा शानदार अर्धशतक:

From 35/5 to 140/5 🤝

Serious fight put up by Towhid Hridoy and Jaker Ali, both of whom have crossed 50 🔥

▶️ https://t.co/dn8S3fNfyW #BANvIND pic.twitter.com/TRMAlvBJ7n

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 20, 2025