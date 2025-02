India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी(ICC Champions Trophy) 2025 का पांचवां 23 फरवरी(रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. वहीं, पाकिस्तान की टीम लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. इस रोमांचक मैच में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की है. इसके बाद भारतीय फैंस ने पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए. मजेदार मिम्स शेयर किए है. जिसमें से कुछ नीचें दिए गए है.

देखें फैंस का रिएक्शन

Turnament se Host Ko hi Bahar kar diya 😹#INDvsPAK pic.twitter.com/E5KpROUgCv — Byomkesh (@byomkesbakshy) February 23, 2025

LETS ALL TAKE A PAUSE TO LAUGH AT PAKISTAN 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#INDvsPAK 🤣🤣🤣🤣🤣ELIMINATED🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/YltNMZSfca — Dr Khushboo 🇮🇳 (@khushbookadri) February 23, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)