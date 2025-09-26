India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को दूसरा झटका लगा हैं. वरुण चक्रवर्ती ने कुसल परेरा को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 58 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका का स्कोर 136-2 (12.5) था.
श्रीलंका को लगा दूसरा झटका
Asia Cup T20 2025. WICKET! 12.2: Kusal Perera 58(32) st Sanju Samson b Varun Chakaravarthy, Sri Lanka 134/2 https://t.co/FSv1q3HSMC #INDvSL #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
