India National Cricket Team vs England National Cricket Team 3rd ODI 2025 Live Score Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे आज यानी 12 फरवरी बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा है. इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक जड़ दिया है. शुभमन गिल ने अपना पचासा पूरा करने के लिए 51 गेंदों का सामना किया. यह गिल का वनडे में 16वां अर्धशतक था. फिलहाल खबर लिखे जानें तक खबर लिखे जानें तक भारत का स्कोर 17 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 104 रन था.

FIFTY for Shubman Gill.#TeamIndia vice-captain brings up his 16th ODI half-century with an exquisite boundary 👏👏

