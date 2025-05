Rajasthan Royals vs Punjab Kings TATA IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard: टाटा आईपीएल 2025 (Indian Premier League 2025) का 59वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में पंजाब किंग्स की कप्तानी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं. जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान संजू सैमसन के हाथों में है. नीचे आप प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मिशेल ओवेन, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर/कप्तान), रियान पराग, शिम्रोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, वानिंदु हसरंगा, क्वेना मफाका, तुषार देशपांडे, आकाश मधवाल, फजलहक फारूकी

यहां पर आप एक क्लिक पर राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

