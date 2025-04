Rajasthan Royals vs Gujarat Titans TATA IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard: टाटा आईपीएल 2025 (Indian Premier League 2025) का 47वां मैच आज राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. इस मैच में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं. जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग के हाथों में है. नीचे आप प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, करीम जनत, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा

राजस्थान रॉयल्स (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, नितीश राणा, रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शिम्रोन हेटमायर, वानिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश थीक्षाना, संदीप शर्मा, युद्धवीर सिंह चरक

यहां पर आप एक क्लिक पर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

Rajasthan Royals are one loss away from curtains on their season

They will bowl first in Jaipur!

Follow live 👉 https://t.co/AGgTPp7cRO | #IPL2025 #RRvGT pic.twitter.com/HRRiYk0QPp

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 28, 2025