RCB vs GT IPL 2025: अब कई साल बीत चुके हैं. लेकिन मोहम्मद सिराज का प्रतिष्ठित क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा जश्न आज भी वैसा ही है. जिस तरह फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक रोनाल्डो गोल करने के बाद अपना "सिउ" जश्न मनाते हैं. उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी हर बार विकेट लेने पर सीआर7 की नकल करते हुए जश्न मनाते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और अब गुजरात टाइटन्स में खेलते समय सिराज के सिउ जश्न के पल को आईपीएल के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर कैद करके पोस्ट किया गया है. मोहम्मद सिराज ने आरसीबी बनाम जीटी आईपीएल 2025 मैच के दौरान अपनी पूर्व टीम आरसीबी के ओपनर फिल साल्ट को आउट करने के बाद ऐसा ही जश्न मनाया. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

New Season 🏏

New Team 🤝

But the '𝙎𝙞𝙪𝙪𝙪𝙧𝙖𝙟 𝙘𝙚𝙡𝙚𝙗𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣' does not change 😉

Updates ▶ https://t.co/teSEWkXnMj #TATAIPL | #RCBvGT | @mdsirajofficial pic.twitter.com/VfvK4ZC20i

— IndianPremierLeague (@IPL) April 2, 2025