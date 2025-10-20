Ravi Ashwin WhatsApp Scam: भारतीय पूर्व स्पिनर रवि अश्विन ने एक फेक व्हाट्सऐप अकाउंट का भांडाफोड़ किया, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम जैम्पा के नाम से बनाया गया था. इस नकली नंबर से अश्विन को क्रिकेटरों के फोन नंबर मांगते हुए संदेश मिले. मज़ेदार बात ये रही कि अश्विन ने उस स्कैमर के साथ हंसी-मज़ाक में चैट की और पूरे वाकये का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो भी शेयर किया. फेक एडम जैम्पा ने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों के कॉन्टैक्ट मांगे, जिस पर अश्विन ने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या उसके पास एमएस धोनी का नंबर है. स्कैमर ने धोनी का एक नंबर भी भेज दिया. इसके बाद अश्विन ने मजेदार जवाब देते हुए लिखा- "एक्सेल में कंपाइल कर रहा हूं, आपके लिए तैयार कर रहा हूं."

रवि अश्विन ने एडम ज़म्पा की फर्जी व्हाट्सएप चैट का किया खुलासा

