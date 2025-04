PBKS vs RR IPL 2025: आईपीएल 2025 के पहले तीन मैचों में रियान पराग रन नहीं बना पाए थे. जब वे राजस्थान रॉयल्स की अगुआई कर रहे थे और संजू सैमसन एक इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे थे. हालांकि चौथे मैच उन्होंने कुछ रन बनाए और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले. रियान पराग ने 5 अप्रैल शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 25 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली. जिसमें उन्होंने 3 चौके और 3 छक्के लगाए. इस बीच पराग ने मार्को जेनसन की गेंद पर एमएस धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट खेला. जो स्क्वायर लेग पर छक्के के लिए गया. यह शानदार शॉट था सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

𝙃𝙚𝙡𝙞𝙘𝙤𝙥𝙩𝙚𝙧 𝙃𝙚𝙡𝙞𝙘𝙤𝙥𝙩𝙚𝙧 🚁#RiyanParag is showing his class & how 💪



— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2025